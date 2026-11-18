El Indio Solari suma un homenaje científico: descubren un escarabajo en Chaco y Misiones y lo bautizan en su honor
Investigadores argentinos describieron al "Bothynus indiosolari" en Chaco y Misiones. El hallazgo, publicado en la revista Zootaxa, busca acercar la investigación biológica a la cultura popular.
Resumen para apurados
- Científicos argentinos descubrieron recientemente en Chaco y Misiones una nueva especie de escarabajo bautizada Bothynus indiosolari en homenaje al músico.
- El hallazgo de la UBA, UNNE y Fundación Azara se publicó en Zootaxa. Los insectos fueron capturados con trampas de luz y se diferencian por su morfología única.
- El descubrimiento acerca la ciencia a la sociedad y abre estudios para determinar el rol ecológico del insecto y descartar si representa una plaga agrícola.
Un equipo de científicos argentinos descubrió una nueva especie de escarabajo rinoceronte en las provincias de Chaco y Misiones. Para nombrarla, eligieron rendirle tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari: la bautizaron Bothynus indiosolari.
El estudio fue desarrollado por los investigadores Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Urcola, integrantes de la Fundación Azara, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Los resultados se publicaron en la revista científica internacional Zootaxa.
Un puente entre la ciencia y el rock nacional
Bautizar especies con nombres de personalidades destacadas es una práctica habitual en la biología para acercar la ciencia a la sociedad y darle mayor visibilidad a los descubrimientos.
En el artículo, los autores explicaron que el nombre es un "reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos". Además, destacaron el potencial natural de la región: "En el norte argentino todavía quedan muchas especies nuevas por descubrir", señaló Favier Dubois.
Cómo es el Bothynus indiosolari
Este insecto pertenece a la subfamilia Dynastinae (conocidos popularmente como escarabajos rinoceronte). Aunque se parece a otra especie ya conocida (Bothynus ovalatus), los científicos confirmaron que se trata de un ejemplar distinto por su estructura más robusta y diferencias en su anatomía.
Sus principales características son:
Tamaño y color: Mide entre 15 y 20 milímetros, tiene un cuerpo ovalado, liso y brillante, y su color varía del negro intenso al marrón oscuro.
Diferencias entre machos y hembras: Los machos tienen un pequeño cuerno detrás de la cabeza (en el pronoto) seguido de un hundimiento profundo, y una uña dividida en dos en sus patas delanteras. Las hembras, en cambio, tienen una uña simple y un hundimiento mucho menor.
Cómo los atraparon: En Chaco, los ejemplares fueron capturados de noche usando trampas de luz, ya que la iluminación los atrae. Los ejemplares de Misiones fueron donados por el naturalista Sebastián Ferrer.
Qué falta investigar sobre la especie
Con este descubrimiento, ya son 15 las especies de este grupo confirmadas en la Argentina. Sin embargo, los científicos advierten que todavía hay poca información biológica sobre la mayoría de ellas.
Por falta de datos, aún no se sabe si el Bothynus indiosolari corre peligro de extinción. Tampoco está claro qué come ni cuál es su rol en el ecosistema: si bien algunos ejemplares aparecieron en campos de girasol y trigo, los especialistas aclaran que es muy pronto para saber si puede convertirse en una plaga agrícola o si resulta inofensivo para los cultivos.