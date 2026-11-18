Por falta de datos, aún no se sabe si el Bothynus indiosolari corre peligro de extinción. Tampoco está claro qué come ni cuál es su rol en el ecosistema: si bien algunos ejemplares aparecieron en campos de girasol y trigo, los especialistas aclaran que es muy pronto para saber si puede convertirse en una plaga agrícola o si resulta inofensivo para los cultivos.