Además, la elección de ingredientes naturales y sencillos convierte a este plato en una alternativa sumamente amigable para la digestión y libre de gluten, gracias al uso de fécula de mandioca como base principal. El reemplazo de la manteca tradicional por una pequeña cantidad de aceite de coco y lácteos descremados reduce significativamente el aporte lipídico total, permitiendo que esta receta pueda integrarse fácilmente como colación de media tarde o complemento energético antes o después de entrenar.