Cómo hacer chipá alto en proteínas: la receta saludable que se prepara en solo ocho minutos
Esta versión renovada del clásico del Litoral permite disfrutar de un snack salado, nutritivo y saciante sin descuidar los objetivos de bienestar, utilizando pocos ingredientes y una cocción rápida ideal para la rutina diaria.
El chipá es uno de los acompañamientos predilectos en las mesas argentinas a la hora del desayuno o la merienda, pero su receta tradicional suele contar con un alto contenido de grasas saturadas y calorías que muchas veces dificultan su consumo frecuente dentro de planes de alimentación equilibrados. Sin embargo, nuevas alternativas culinarias permiten mantener el sabor característico de los clásicos mientras optimizan su perfil nutricional, logrando opciones más livianas y funcionales para el organismo.
Una propuesta compartida en redes reinterpreta este clásico con un enfoque saludable y práctico. La creadora de contenido y entrenadora online Estefanía Estarli difundió una preparación pensada para quienes buscan incorporar opciones saladas y ricas en macronutrientes esenciales sin resignar placer ni tiempo en la cocina, demostrando que es posible adaptar las comidas favoritas a un estilo de vida activo.
Beneficios de esta receta saludable de chipá
Desde el punto de vista nutricional, el principal atractivo de esta preparación está en su excelente aporte proteico, ya que cada unidad aporta aproximadamente 5 gramos de proteínas de alto valor biológico. Al combinar huevos con ricota magra descremada y queso en hebras light, se logra una estructura esponjosa y sabrosa que favorece la saciedad prolongada, ayuda al mantenimiento de la masa muscular y evita los picos de glucosa asociados a otros panificados ultraprocesados.
Además, la elección de ingredientes naturales y sencillos convierte a este plato en una alternativa sumamente amigable para la digestión y libre de gluten, gracias al uso de fécula de mandioca como base principal. El reemplazo de la manteca tradicional por una pequeña cantidad de aceite de coco y lácteos descremados reduce significativamente el aporte lipídico total, permitiendo que esta receta pueda integrarse fácilmente como colación de media tarde o complemento energético antes o después de entrenar.
Cómo preparar chipá alto en proteínas paso a paso
Para obtener una docena de unidades doradas por fuera y tiernas por dentro, solo se necesitan siete ingredientes básicos y seguir un procedimiento sencillo:
Ingredientes
- 250 gramos de fécula de mandioca
- 150 gramos de ricota magra descremada
- 80 gramos de queso en hebras light
- 2 huevos
- 1 cucharada de aceite de coco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal a gusto
1. Colocar en un bol la fécula de mandioca, la ricota magra, el queso en hebras light, los huevos, el aceite de coco, el polvo de hornear y la sal. Mezclar todo suavemente hasta unir los componentes, procurando integrar la preparación sin llegar a amasarla.
2. Tomar pequeñas porciones de la masa con las manos y darles forma redondeada hasta obtener aproximadamente 12 bolitas de tamaño uniforme.
3. Disponer las bolitas en la canasta de la freidora de aire dejando un pequeño espacio entre ellas y cocinar durante 8 minutos a 170 grados, hasta que estén levemente doradas en la superficie y listas para disfrutar.