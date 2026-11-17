La sonda Voyager 1, que se lanzó desde Cabo Cañaveral en septiembre de 1977, no viaja únicamente con instrumentos científicos. También lleva una pequeña representación de la humanidad, concebida para que una eventual civilización extraterrestre pueda conocer quiénes somos, cómo vivimos y qué sonidos produce nuestro planeta. Mañana alcanzará otro hito extraordinario: estará a un día luz de la Tierra, es decir, a una distancia que la luz tarda 24 horas en recorrer. La distancia equivale a unos 25.900 millones de kilómetros. Eso significa que una señal de radio enviada desde nuestro planeta necesitará 24 horas para alcanzarla y otras 24 para regresar con una respuesta.