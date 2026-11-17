La sonda Voyager 1, que se lanzó desde Cabo Cañaveral en septiembre de 1977, no viaja únicamente con instrumentos científicos. También lleva una pequeña representación de la humanidad, concebida para que una eventual civilización extraterrestre pueda conocer quiénes somos, cómo vivimos y qué sonidos produce nuestro planeta. Mañana alcanzará otro hito extraordinario: estará a un día luz de la Tierra, es decir, a una distancia que la luz tarda 24 horas en recorrer. La distancia equivale a unos 25.900 millones de kilómetros. Eso significa que una señal de radio enviada desde nuestro planeta necesitará 24 horas para alcanzarla y otras 24 para regresar con una respuesta.
En su equipamiento científico cuenta con antenas de comunicación, sistemas de energía alimentados por generadores termoeléctricos de radioisótopos, sensores y dispositivos destinados a estudiar los campos magnéticos, las partículas energéticas y el plasma interestelar. Aunque muchos de sus instrumentos fueron apagados para ahorrar energía, continúa transmitiendo información desde el espacio profundo.
A bordo también lleva el famoso Disco de Oro, una placa de cobre recubierta de oro, de 30 centímetros de diámetro, protegida por una cubierta de aluminio. Contiene 116 imágenes que muestran desde la anatomía humana, la reproducción y el nacimiento hasta paisajes, animales, ciudades, viviendas y actividades cotidianas. También incluye saludos en 55 idiomas, desde lenguas antiguas hasta dialectos contemporáneos, y sonidos de la naturaleza: viento, lluvia, truenos, olas, pájaros, ballenas y otros animales.
La música ocupa un lugar destacado, con una selección de aproximadamente 90 minutos que reúne composiciones de Bach, Beethoven, Mozart y Stravinski, junto con expresiones musicales de diferentes culturas. Entre ellas aparecen el tango, la música tradicional peruana y canciones de distintas comunidades. También se incorporaron mensajes.
Pero el disco no es una enciclopedia de la humanidad. No incluye todas las expresiones culturales ni pretende mostrar una representación completa de nuestra civilización. Tampoco lleva el Hombre de Vitruvio; el célebre dibujo de Leonardo da Vinci, que suele asociarse con las proporciones humanas, no forma parte de la selección enviada al espacio.
Cuando se lanzaron la Voyager 1, así como su gemela, la Voyager 2, se estimó que tardarían 40.000 años en llegar a un sistema estelar donde pudiera haber alguien o algo capaz de descifrar el registro del disco. Pero, si eso llegara a ocurrir, y con tamaña extensión de tiempo por transcurrir, cabe preguntarse: ¿qué podrían exactamente decir, o pensar, de los registros humanos que lleva?
Cita de hoy: una señal de luz para celebrar el viaje histórico
La NASA invita a iluminar el cielo hoy para conmemorar el hito de Voyager 1. Desde Tucumán, se podrá participar con linternas o celulares, mediante destellos en código Morse o una señal automática habilitada por la agencia espacial. La convocatoria mundial propone apuntar hacia el horizonte oeste, en dirección a la constelación de Ofiuco, donde se encuentra la trayectoria de la nave. La actividad comenzará después del atardecer, cerca de las 19.50 de nuestro país. También se podrá utilizar una página oficial de la NASA que convierte la pantalla del teléfono en un emisor luminoso con las letras V-G-R. La iniciativa busca generar un saludo simbólico desde la Tierra hacia la nave.