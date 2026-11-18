Sin embargo, no todos pierden. Mientras Netflix y la televisión tradicional ceden pantalla, el delivery de comida a domicilio, las plataformas de música (impulsadas por la búsqueda de la banda sonora del juego) y las redes sociales proyectan un pico de actividad. Como resume Bart Spiegel, líder global de entretenimiento en PwC, el modo en que millones de personas deciden gastar su tiempo y su dinero hoy obliga a las grandes corporaciones a recalcular el verdadero peso de la industria gamer.