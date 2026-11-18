GTA 6 paraliza al mundo: empresas dieron días libres y crece el ausentismo laboral por su estreno
Con más de 1.000 millones de dólares recaudados antes de su estreno, el esperado videojuego de Rockstar Games dejó de ser un tema gamer para convertirse en un dolor de cabeza para jefes, escuelas y plataformas de televisión.
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI logró lo que pocos eventos culturales consiguen: poner en pausa la rutina laboral y escolar de millones de personas. Tras acumular más de 1.000 millones de dólares en preventas una semana antes de salir al mercado —y debutar con un puntaje histórico de 99 sobre 100 en Metacritic—, la nueva entrega de Rockstar Games desató una ola de ausentismo y medidas insólitas en todo el mundo.
Lejos de pelear contra la corriente, distintas organizaciones decidieron ceder ante el fenómeno:
La empresa tecnológica Logitech les dio el día libre a sus 7.000 empleados y el fabricante de autopartes Burger Motorsports directamente pausó sus operaciones. La fiebre llegó incluso al ámbito militar: el 9.º Batallón de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en Fort Stewart, tentó a sus soldados con pases de cuatro días de descanso si renovaban su alistamiento durante el estreno.
Del lado de los jugadores, el compromiso es total. En Las Vegas, Elijah Cannon, un supervisor de cafetería de 23 años, se tomó su primera semana de vacaciones en cinco años de trabajo exclusivamente para jugar. Mientras tanto, en el Reino Unido y Canadá, las autoridades escolares activaron planes de contingencia para lidiar con la ola de ausentismo que se espera en las aulas.
Además, el impacto en las oficinas ya se siente en los números. Según un relevamiento de la firma UKG sobre dos millones de trabajadores en Estados Unidos, los pedidos de días libres para el estreno subieron un 20% respecto a un día normal.
Para Suresh Vittal, ejecutivo de la consultora, bloquear estos permisos es un error: advierte que negar el descanso o sobrecargar al resto del equipo solo acelera el agotamiento y empeora la atención al cliente.
El golpe al streaming y el boom del delivery
La industria del entretenimiento también siente el temblor. Un informe de la auditora PwC señala que GTA VI abrió una pelea directa por el tiempo libre nocturno en los hogares. De acuerdo con estimaciones de la consultora Sensor Tower, las plataformas de streaming en Estados Unidos perderán seis millones de horas de reproducción, mientras que otros videojuegos sufrirán una caída del 10% en sus usuarios diarios.
Para Anthony Palomba, profesor de la Darden School of Business (Universidad de Virginia), este fenómeno confirma que las grandes franquicias interactivas ya superan en recaudación y permanencia a los mayores tanques de Hollywood. El antecedente inmediato lo respalda: GTA V facturó 1.000 millones de dólares en apenas tres días tras su estreno en 2013.
Sin embargo, no todos pierden. Mientras Netflix y la televisión tradicional ceden pantalla, el delivery de comida a domicilio, las plataformas de música (impulsadas por la búsqueda de la banda sonora del juego) y las redes sociales proyectan un pico de actividad. Como resume Bart Spiegel, líder global de entretenimiento en PwC, el modo en que millones de personas deciden gastar su tiempo y su dinero hoy obliga a las grandes corporaciones a recalcular el verdadero peso de la industria gamer.