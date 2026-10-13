¿Lana del Rey desbloqueó a Bad Bunny? Del supuesto rechazo a compartir las radios de GTA VI

Lanzamiento, podcasts y la repercusión en las audiencias

El esperado videojuego GTA VI llegará al mercado global el 19 de noviembre de 2026 para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con las transmisiones de Bad Bunny y Lana del Rey entre sus atractivos centrales. En este mapa diseñado para duplicar la extensión de su antecesor, las emisoras acompañarán a los usuarios tanto al conducir como al caminar a pie mediante el teléfono móvil.