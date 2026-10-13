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¿Lana del Rey desbloqueó a Bad Bunny? Del supuesto rechazo a compartir las radios de GTA VI

Rockstar Games confirmó las emisoras oficiales para GTA VI con Bad Bunny y Lana del Rey entre sus locutores estrella, una decisión que reaviva la famosa anécdota viral de cuando la cantante bloqueó al reguetonero tras una propuesta de colaboración.

¿Lana del Rey desbloqueó a Bad Bunny? Del supuesto rechazo a compartir las radios de GTA VI
¿Lana del Rey desbloqueó a Bad Bunny? Del supuesto rechazo a compartir las radios de GTA VI
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rockstar Games confirmó a Bad Bunny y Lana del Rey como locutores de radio para GTA VI, el esperado videojuego que llegará a las consolas en noviembre de 2026.
  • La novedad reavivó un mito de 2017 sobre un supuesto bloqueo de la cantante al reguetonero, quien ese año usó la base de Born to Die para crear su tema La Vida.
  • Con estreno previsto para noviembre de 2026, GTA VI sumará podcasts y diales móviles, reforzando la inmersión cultural y musical en su mapa más ambicioso hasta la fecha.
Resumen generado con IA

La confirmación oficial de las estaciones de radio para Grand Theft Auto VI (GTA VI) sacudió a la industria del entretenimiento al incluir a Benito "Bad Bunny" Martínez Ocasio y Elizabeth "Lana del Rey" Woolridge Grant como flamantes locutores. La noticia generó impacto inmediato por el peculiar antecedente que vincula a ambos artistas fuera del videojuego.

La historia se remonta a 2017, cuando trascendió en redes sociales que el cantante boricua intentó contactar a la intérprete estadounidense vía Instagram para proponerle una colaboración musical. Según la versión viralizada, la respuesta de la artista fue un rotundo "no", seguido de un bloqueo directo en la plataforma.

A pesar de que con el tiempo se aclaró que en una transmisión en vivo la cantante afirmó sencillamente no conocer la música del puertorriqueño, el mito urbano del desplante quedó grabado entre las audiencias. La conexión real ya existía desde 2017, cuando el reguetonero utilizó la base del clásico Born to die para crear su tema La Vida.

Las estaciones confirmadas y la nómina de figuras en Vice City

En el universo de GTA VI, Bad Bunny asumirá el rol de locutor en la emisora Cocoteo FM, espacio dedicado al reguetón y los ritmos urbanos donde compartirá micrófono con la puertorriqueña RaiNao. Por su parte, Lana del Rey prestará su voz bajo el seudónimo Delta Dawne en Back Country Radio, una estación orientada al country alternativo.

En Back Country Radio, la cantante estará acompañada por el artista Morgan Wallen y por el reportero ambiental Mud Dog Mike, interpretado por Jeremy Dufrene. La emisora busca ambientar las travesías rurales por las zonas pantanosas del estado ficticio de Leonida.

El despliegue de la desarrolladora incluye a otras figuras globales en el dial. Destacan la cantante sueca Robyn en Flash FM, el nigeriano Burna Boy al frente de AfroBank FM, y los integrantes de la legendaria banda Slayer, Kerry King y Tom Araya, en la emisora Chamber 106.6.

Lanzamiento, podcasts y la repercusión en las audiencias

El esperado videojuego GTA VI llegará al mercado global el 19 de noviembre de 2026 para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con las transmisiones de Bad Bunny y Lana del Rey entre sus atractivos centrales. En este mapa diseñado para duplicar la extensión de su antecesor, las emisoras acompañarán a los usuarios tanto al conducir como al caminar a pie mediante el teléfono móvil.

Junto al dial radiofónico, la plataforma incorporará programas de podcasts para quienes busquen contenidos hablados durante sus trayectos. Esta flexibilidad busca enriquecer la experiencia de exploración en el estado de Leonida.

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