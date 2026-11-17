La réplica de Sanz no tardó en llegar y expuso la intimidad de los últimos años de la pareja: "Qué descaro el tuyo, decir públicamente que solo Jesús se quedó", disparó en el inicio de su carta abierta. En el texto, la modelo repasó los sacrificios personales y económicos que afrontó desde la detención del futbolista en enero de 2023 por una causa de agresión sexual —cuya condena inicial a cuatro años y medio fue anulada en marzo de 2025 por un tribunal de apelación—, mientras él permanecía recluido durante 14 meses en el penal: "Reprimí mi propio dolor porque sentía que tú estabas en una situación peor, y no podía negarte la pequeña tranquilidad que me proporcionaba contestar tus llamadas. Pasé la Navidad contigo en prisión en lugar de con mi familia y soporté la exposición mediática por hechos ajenos a mí".