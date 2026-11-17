"Me destruiste por completo": la furiosa carta de la exnovia de Dani Alves tras anunciar su separación definitiva
Apenas 24 horas después de confirmar el fin de su matrimonio de nueve años, la modelo española estalló contra el exfutbolista por asegurar en un acto religioso que "solo Jesús" permaneció a su lado en sus momentos más oscuros. El reclamo por haber cubierto sus deudas financieras, las visitas en prisión y el quiebre irreversible generado por su nueva vida como predicador evangélico.
Resumen para apurados
- Joana Sanz publicó un duro descargo contra Dani Alves en redes sociales, tras molestarse porque el exfutbolista afirmó en Guatemala que solo Jesús lo acompañó en prisión.
- La modelo costeó deudas y lo visitó durante sus 14 meses recluido por agresión sexual, pero la reciente conversión radical de Alves a la fe evangélica fracturó el matrimonio.
- La ruptura sella el fin definitivo de nueve años de relación, mientras Alves evita responder a las críticas y profundiza su nueva etapa como conferencista religioso regional.
El anuncio de la separación entre Dani Alves y Joana Sanz sumó un capítulo de extrema tensión y reproches cruzados. Un día después de confirmar públicamente la ruptura de un matrimonio que comenzó en 2017, la modelo de 34 años publicó un durísimo descargo en sus redes sociales contra el exlateral del Barcelona y la selección brasileña. La reacción de Sanz se produjo en respuesta directa a las declaraciones que Alves brindó durante un evento religioso en Guatemala, donde afirmó ante los presentes que todas sus personas de confianza lo habían abandonado tras su detención y que únicamente Jesús había permanecido a su lado: "Cuando todos los demás se alejaron, Jesús permaneció. Cuando otros me abandonaron, Él me sostuvo".
La réplica de Sanz no tardó en llegar y expuso la intimidad de los últimos años de la pareja: "Qué descaro el tuyo, decir públicamente que solo Jesús se quedó", disparó en el inicio de su carta abierta. En el texto, la modelo repasó los sacrificios personales y económicos que afrontó desde la detención del futbolista en enero de 2023 por una causa de agresión sexual —cuya condena inicial a cuatro años y medio fue anulada en marzo de 2025 por un tribunal de apelación—, mientras él permanecía recluido durante 14 meses en el penal: "Reprimí mi propio dolor porque sentía que tú estabas en una situación peor, y no podía negarte la pequeña tranquilidad que me proporcionaba contestar tus llamadas. Pasé la Navidad contigo en prisión en lugar de con mi familia y soporté la exposición mediática por hechos ajenos a mí".
El eje más contundente de la acusación apuntó al desamparo financiero y moral que sufrió tras haberlo respaldado: "Usé mi propio dinero para pagar tus facturas y tus deudas. Todo esto después de que me hubieras destruido por completo y, encima de todo, me hubieras dicho que me las arreglara sola. Todos aquellos a quienes apoyaste te dieron la espalda, y tú me lo pagas a mí, una persona a la que ni siquiera tuviste que pagarle un vuelo, con ingratitud. Tardé mucho en darme cuenta, pero más vale tarde que nunca", sentenció la modelo, dejando al descubierto la profunda herida que precipitó el final del vínculo.
La crisis conyugal, que había tenido un punto de inflexión en marzo de 2025 tras la salida de prisión del brasileño y el posterior nacimiento en octubre de su hija Julieta —tras someterse a tratamientos de fecundación in vitro y superar tres pérdidas gestacionales previas—, terminó de quebrarse con la conversión radical de Alves a la fe evangélica. La propia modelo había explicado horas antes que su distanciamiento obedecía a ese cambio de vida: "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo esto. Llevamos separados un tiempo por ese motivo". Mientras tanto, el exjugador de 43 años evitó responder a las acusaciones y se limitó a compartir en sus perfiles una imagen a oscuras en un avión mientras leía las Sagradas Escrituras, enfocado en su gira de conferencias pastorales por Centroamérica.