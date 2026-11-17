Una falla en los sistemas informáticos de Red Link afecta desde la noche del lunes 16 de noviembre el funcionamiento del Home Banking de distintas entidades bancarias, entre ellas el Banco Nación y otras entidades financieras de todo el país. El desperfecto genera dificultades para ingresar a las cuentas, consultar saldos y realizar transferencias a través de los canales digitales.