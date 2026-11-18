La camiseta número 10 de la Selección todavía espera un nuevo dueño. Después de casi dos décadas bajo el dominio de Lionel Messi, el dorsal más emblemático de la Albiceleste quedó vacante y abrió un interrogante que empieza a tomar fuerza: ¿Nico Paz está preparado para convertirse en su heredero? La goleada por 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, volvió a poner al mediapunta del Como en el centro de la escena y alimentó un debate que seguramente acompañará al equipo de Lionel Scaloni durante los próximos meses.