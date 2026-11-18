Encuesta LA GACETA: ¿Nico Paz ya está listo para heredar la "10" de Lionel Messi en la Selección?
El mediapunta del Como se convirtió en el máximo goleador de la Albiceleste después del Mundial 2026 y aparece como uno de los candidatos a utilizar la histórica camiseta. ¿Es el momento de darle esa responsabilidad?
Resumen para apurados
- Tras golear a Costa Rica en Córdoba, Nico Paz surgió como candidato para heredar la camiseta 10 de Lionel Messi en la Selección por su gran racha goleadora.
- El mediapunta del Como suma cinco tantos tras el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo artillero del ciclo, mientras Scaloni pide priorizar lo colectivo.
- Con miras a la Copa América 2028, el recambio generacional definirá si Paz u otro futbolista asume la presión y el legado del emblemático dorsal argentino.
La camiseta número 10 de la Selección todavía espera un nuevo dueño. Después de casi dos décadas bajo el dominio de Lionel Messi, el dorsal más emblemático de la Albiceleste quedó vacante y abrió un interrogante que empieza a tomar fuerza: ¿Nico Paz está preparado para convertirse en su heredero? La goleada por 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, volvió a poner al mediapunta del Como en el centro de la escena y alimentó un debate que seguramente acompañará al equipo de Lionel Scaloni durante los próximos meses.
El futbolista de 22 años atraviesa su mejor momento con la camiseta argentina. Su doblete en el estadio Mario Alberto Kempes le permitió alcanzar los cinco goles desde el Mundial 2026 y convertirse en el máximo artillero de esta nueva etapa, por delante de Julián Álvarez, que acumula cuatro conquistas, y Franco Mastantuono, con tres.
Pero los números no explican todo. Paz también mostró personalidad para asumir responsabilidades, capacidad para asociarse con sus compañeros y una zurda que puede marcar diferencias en los últimos metros.
Frente a Costa Rica, su primera conquista llegó después de una combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, quien lo asistió de taco. Más tarde, completó su doblete con un derechazo que confirmó su repertorio ofensivo.
¿Qué piensa Nico Paz sobre la posibilidad de usar la 10?
Aunque su rendimiento lo posiciona como uno de los principales candidatos, el propio futbolista prefiere mantenerse al margen de las especulaciones.
"No pienso en eso. Yo lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo de juego. Es lo que más amo, jugar al fútbol", aseguró después del encuentro en Córdoba.
Scaloni también buscó moderar las expectativas. El entrenador destacó sus condiciones, pero remarcó que ningún jugador debe asumir individualmente la responsabilidad de sostener al seleccionado.
"Primero está el equipo, después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia y necesitó del equipo para ganar, ni hablar el resto", explicó.
Una camiseta que representa mucho más que un número
La discusión excede el rendimiento deportivo. Durante años, Messi convirtió la 10 en un símbolo de talento, liderazgo y pertenencia. Heredarla implica convivir con una comparación inevitable, incluso cuando los protagonistas intenten escapar de ella.
Paz tiene argumentos para ilusionar, pero todavía está construyendo su historia con la Albiceleste. Con la Copa América 2028 como próximo gran objetivo, el recambio generacional ofrecerá nuevas oportunidades para demostrar si puede asumir ese protagonismo.
Por ahora, la camiseta sigue esperando. Y mientras Scaloni intenta consolidar una nueva identidad colectiva, el debate queda abierto entre los hinchas.