Resumen para apurados
- En LAM, Sofía Jujuy Jiménez reveló que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio y contó que la concepción ocurrió durante un viaje a Bariloche.
- La pareja convivía en Buenos Aires hace tres meses tras una etapa a distancia. El embarazo se confirmó luego de que un retraso menstrual alertara a la modelo.
- Con fecha de parto estimada para el 25 de mayo, la influencer y su pareja aguardan conocer el sexo del bebé mientras consolidan su proyecto de formar una familia.
Sofía “Jujuy” Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Después de anunciar que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, la modelo visitó el programa LAM y compartió detalles desconocidos de su embarazo. Entre las revelaciones, contó dónde concibieron al bebé y describió con humor el encuentro que marcó el comienzo de esta nueva etapa.
La noticia llegó como una sorpresa para la pareja. Según relató, no esperaba quedar embarazada tan pronto, especialmente porque durante buena parte de la relación mantuvieron cierta distancia: Gustavo vivía en Salta y recién hace tres meses comenzaron a convivir en Buenos Aires.
“Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, contó durante la entrevista.
La modelo también definió el embarazo como un regalo inesperado. “El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto. Él vivía en Salta y hace tres meses que estamos viviendo juntos en Buenos Aires. ¡Y estoy de tres meses embarazada! Fue un regalo de Diosito”, expresó.
El particular reencuentro en Bariloche en el que concibieron al bebé
Uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando le preguntaron cómo había descubierto que estaba embarazada. Jujuy explicó que comenzó a sospechar cuando advirtió un retraso menstrual y decidió reconstruir mentalmente las fechas de sus últimos encuentros con su pareja.
Así llegó al recuerdo de un viaje a Bariloche, donde ambos habían vuelto a verse después de pasar un mes sin compartir tiempo juntos.
“Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un ‘reencontronazo’ que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”, recordó entre risas.
La influencer reconoció que al principio tuvo cierto temor de realizarse un test de embarazo, porque sabía que existían posibilidades de que diera positivo.
“Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades”, confesó.
Jujuy Jiménez habló de su relación con Gustavo y de la llegada de su primer hijo
Durante la entrevista, la modelo también se refirió al vínculo que construyó con Gustavo Qüerio Hormaechea y aseguró que desde hacía tiempo imaginaban formar una familia juntos.
Incluso contó que siempre tuvo la sensación de que él sería el padre de sus hijos. Para explicar esa certeza, recordó cómo lo veía relacionarse con sus sobrinos y el cariño que les demostraba.
“Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: ‘Él va a ser el papá’”, relató.
A tres meses de embarazo, Sofía Jiménez disfruta de una etapa especial junto a su pareja. Mientras esperan conocer el sexo del bebé, la fecha prevista para el nacimiento ya tiene un día marcado en el calendario: el próximo 25 de mayo.