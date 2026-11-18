Sofía “Jujuy” Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Después de anunciar que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, la modelo visitó el programa LAM y compartió detalles desconocidos de su embarazo. Entre las revelaciones, contó dónde concibieron al bebé y describió con humor el encuentro que marcó el comienzo de esta nueva etapa.