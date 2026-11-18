"La rodilla se me fue...": el hijo de Flor Peña mostró el grave accidente que sufrió jugando al fúbol
El joven apareció en sus redes sociales completamente inmovilizado tras una jornada deportiva. Luego de relatar el doloroso episodio que atravesó, descomprimió la situación desde su casa con una actitud inesperada.
Resumen para apurados
- Juan Otero, hijo de Florencia Peña, sufrió una luxación de rodilla tras recibir una patada mientras jugaba al fútbol, según mostró en sus redes.
- El joven relató que la rótula se le desplazó por el impacto. Recibió atención médica y debió inmovilizar su pierna con yeso y muletas.
- Otero deberá permanecer al menos tres semanas inmovilizado para su recuperación, mientras continúa compartiendo su evolución con humor en redes.
En silla de ruedas y con un yeso extendido por toda la pierna, Juan Otero reveló que sufrió un grave accidente tras una jornada deportiva. En un video, el hijo de Flor Peña contó el doloroso momento en que se provocó una luxación de rodilla, lo que le generó un inmenso malestar seguido de la necesidad de asistencia inmediata. El joven sorprendió a las redes al publicar una grabación en ese estado, lo que lo llevó a ampliar con mayor contexto luego de la preocupación de sus seguidores.
Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, sufrió un grave accidente y apareció en las redes con la pierna enyesada y en silla de ruedas. En la publicación puede verse al joven saliendo del establecimiento de salud con la extremidad inmovilizada y paralizada por un yeso blanco que le cubre desde el final de la bermuda hasta el tobillo. Al clip se le adjunta una inscripción a modo de broma. “Mis amigos ayer: ‘¿Salimos?’”, agrega el mediático, a lo que suma su punto de vista, imposibilitado de hacer mayores planes.
Cómo fue el accidente de Juan Otero
Tras la preocupación de sus seguidores y las preguntas que le llegaron, intrigados por la inesperada aparición del creador de contenido, Otero contó lo que había sucedido tras una jornada futbolística. "Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así", expresó el joven mientras mostraba su pierna lesionada.
"Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier...", contó el influencer, quien luego agregó la dolorosa reacción que le sucedió al accidente. "Pegué un grito de la conch... de la lora, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar, se volvió a acomodar", añadió.
El hijo de Flor Peña bromeó a pesar del grave accidente
"Fue una luxación, me dieron tres semanas con el inmovilizador de rodilla, no me puedo mover. Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad", concluyó el artista.
Más tarde, y ya instalado en su casa, buscó descomprimir la situación a través de sus redes sociales. Con las muletas y el yeso reemplazado por una férula de color negro, Otero se mostró lejos de estar inmovilizado y sorprendió a todos al ponerse a bailar para bromear sobre su estado.