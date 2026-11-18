En silla de ruedas y con un yeso extendido por toda la pierna, Juan Otero reveló que sufrió un grave accidente tras una jornada deportiva. En un video, el hijo de Flor Peña contó el doloroso momento en que se provocó una luxación de rodilla, lo que le generó un inmenso malestar seguido de la necesidad de asistencia inmediata. El joven sorprendió a las redes al publicar una grabación en ese estado, lo que lo llevó a ampliar con mayor contexto luego de la preocupación de sus seguidores.