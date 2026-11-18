El joven recibió un fuerte impacto en la pierna que le ocasionó una luxación de rótula, requiriendo atención médica inmediata, tres semanas de reposo con inmovilizador y el uso de muletas y silla de ruedas para desplazarse. El propio Otero relató lo sucedido en sus historias de Instagram explicando: "Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula".