Florencia Peña fue víctima de una falsa noticia sobre su muerte: qué pasó y cómo se originó el rumor
Una maniobra en redes sociales posicionó el hashtag #murioflorpeña como primera tendencia y alteró la biografía de la actriz en tiempo pasado, provocando que los motores de búsqueda mostraran resultados erróneos a los usuarios.
Resumen para apurados
- Florencia Peña fue víctima de una falsa noticia sobre su muerte en la red social X esta madrugada, tras viralizarse una broma pesada que alteró su biografía en Wikipedia.
- La maniobra inició con la edición maliciosa de su perfil enciclopédico, lo que provocó que Google indexara datos falsos mientras el hashtag trepaba al tope de las tendencias.
- El episodio expone los riesgos de la desinformación digital masiva y la fragilidad de los motores de búsqueda ante la manipulación maliciosa de biografías en línea.
La actriz y conductora Florencia Peña quedó envuelta en una grave maniobra de desinformación digital luego de que se viralizara en redes sociales una falsa noticia sobre su fallecimiento.
La mentira cobró tal magnitud que el hashtag #murioflorpeña se posicionó como la principal tendencia en la plataforma X, generando profunda preocupación entre sus allegados, seguidores y el entorno cercano de la figura pública.
El episodio trascendió el ámbito habitual de los rumores en redes debido a un mecanismo técnico específico: la edición maliciosa del perfil enciclopédico de la artista en Wikipedia. Diversos usuarios hicieron circular capturas donde la biografía de Peña figuraba escrita en tiempo pasado, lo que derivó en que los motores de búsqueda de Google indexaran y ofrecieran detalles erróneos a quienes intentaban chequear la información en tiempo real.
Cómo se gestó la falsa tendencia y la reacción del usuario implicado
La propagación del contenido comenzó a registrarse durante la madrugada, impulsada centralmente por la cuenta identificada como @ibosttero. Dicho usuario no solo difundió la captura modificada de la enciclopedia virtual, sino que continuó publicando comentarios en tono de "broma pesada" que alimentaron la confusión generalizada en la red social.
A medida que el hashtag escalaba hasta el tope de las tendencias, el propio creador del contenido hizo públicas capturas de supuestos mensajes privados atribuibles a la conductora. En esos textos se leían advertencias drásticas exigiendo el cese de las publicaciones: "borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", "no te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?" y "hacelo ahora o te denuncio ya".
Ante la repercusión alcanzada y el tono de los reclamos, el usuario terminó dando un paso atrás en la plataforma X mediante una publicación donde expresó: "Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña".
Che pensÃ© que era joda #murioflorpeÃ±a https://t.co/B25pBlO8Gb— ibostero (@ibosttero) November 18, 2026
Pese al revuelo generado durante horas, hasta la madrugada la artista no había publicado un comunicado oficial en sus perfiles institucionales para pronunciarse al respecto.
El hecho real en el entorno de Flor Peña: la lesión de su hijo Juan Otero
De manera paralela a la circulación de la falsa noticia en redes sociales, en el entorno familiar de la actriz sí tuvo lugar un episodio médico real que causó preocupación entre sus seguidores. Su hijo, el panelista Juan Otero, sufrió un accidente deportivo mientras disputaba un partido de fútbol.
El joven recibió un fuerte impacto en la pierna que le ocasionó una luxación de rótula, requiriendo atención médica inmediata, tres semanas de reposo con inmovilizador y el uso de muletas y silla de ruedas para desplazarse. El propio Otero relató lo sucedido en sus historias de Instagram explicando: "Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula".