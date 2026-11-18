La astróloga Jimena La Torre presentó sus predicciones del horóscopo para este miércoles 18 de noviembre de 2026, señalando un escenario de profunda introspección y movimiento afectivo para todo el zodíaco. El motor energético del día está determinado por el tránsito de la Luna en Piscis, un evento astral que ubica en el centro de la escena a los vínculos personales, la empatía y la necesidad de atender sentimientos que habían quedado relegados.