Horóscopo: cuatro signos podrían recibir buenas noticias antes de terminar el fin de semana

Buenas noticias para Libra

Es momento de sacar a relucir la creatividad y los recursos más íntimos y originales, lo que te marca como una persona diferente. Serán claves estos juegos durante el fin de semana porque permitirán acercarte con convicción a nuevas oportunidades de desarrollo. Hay una idea que espera ser concretada o que podría encontrar a un colaborador perfecto. En el amor, se percibirá una mejora: una conversación inesperada y espontánea o el gesto de alguien no tan cercano podrían aportar la seguridad emocional que se necesitaba. El consejo del día es animarte a mostrar lo que sabés hacer.