Horóscopo: cuatro signos podrían recibir buenas noticias antes de terminar el fin de semana

Resumen para apurados
- Leo, Libra, Escorpio y Piscis recibirán noticias favorables este fin de semana por los tránsitos directos de Venus y Mercurio, que impulsan el diálogo y los proyectos.
- El fin de la retrogradación de ambos astros destraba malentendidos comunicacionales y relaciones suspendidas, abriendo paso a la claridad sentimental y laboral.
- Estas configuraciones astrológicas permitirán a los signos beneficiados consolidar nuevos emprendimientos, solucionar rispideces y afianzar su crecimiento profesional.
El segundo fin de semana de noviembre estará atravesado por un énfasis en los vínculos afectivos, la comunicación y la forma en que nos relacionamos. Los planetas tendrán incidencia en los signos y cuatro de ellos se verán particularmente beneficiados. Venus dejará de estar retrogradando. Esto puede representar una etapa de mayor claridad sentimental y hasta de reconsideración de relaciones que quedaron suspendidas.
No será el único astro cuyo rumbo cambie, sino que Mercurio también recuperará su movimiento directo. Ese es el planeta que rige la comunicación y las conversaciones pendientes. Será una oportunidad para aclarar malentendidos, expresar sentimientos y retomar diálogos que representaban un obstáculo.
Buenas noticias para Leo
Los leoninos recibirán buenas energías en los últimos días de la semana. Las relaciones se verán fortalecidas por gestos que se interpretarán como especialmente importantes. En el trabajo hay buenas perspectivas: casi se diría que las mejores de todo el horóscopo para estos días. Planificar un emprendimiento este fin de semana puede salir de maravillas. El consejo del día es aprovechar las oportunidades teniendo siempre presente el carácter humilde y la atención a los detalles.
Buenas noticias para Libra
Es momento de sacar a relucir la creatividad y los recursos más íntimos y originales, lo que te marca como una persona diferente. Serán claves estos juegos durante el fin de semana porque permitirán acercarte con convicción a nuevas oportunidades de desarrollo. Hay una idea que espera ser concretada o que podría encontrar a un colaborador perfecto. En el amor, se percibirá una mejora: una conversación inesperada y espontánea o el gesto de alguien no tan cercano podrían aportar la seguridad emocional que se necesitaba. El consejo del día es animarte a mostrar lo que sabés hacer.
Buenas noticias para Escorpio
Un nuevo camino se puede abrir para Escorpio en los últimos días de su temporada. Si hay rispideces en vínculos, ya sean amorosos, familiares o amistosos, puede que se presente la oportunidad de solucionarlas si hay buena voluntad de parte de este signo. Aparecen posibilidades de reconocimiento en el ámbito profesional y económico. Puede que llegue un pronto crecimiento que por fin demuestre que la constancia sí es tenida en cuenta. El consejo del día es aprovechar este fin de semana para encauzar el norte y esclarecer tus objetivos.
Buenas noticias para Piscis
Laboralmente, Piscis puede tener un avance que desbloquearía proyectos pendientes o deseados. Puede aparecer un contacto, un plan creativo o incluso abrirse un nuevo espacio donde mostrar tu talento. Ese progreso profesional se reflejará en las relaciones, dándoles más seguridad producto de la solidez y confianza que ganará Piscis. El consejo es apostar a tus capacidades, no dudar y confiar en el trabajo que se viene realizando desde hace meses.