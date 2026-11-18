Si para comprar insumos, resolver un reclamo o destrabar una entrega siempre te tienen que llamar a vos, ¿tenés un negocio o un trabajo del que nunca podés salir? La pregunta aparece cuando los clientes aumentan, se suman empleados y, en vez de aflojar, el dueño termina más ocupado que antes. Vender más puede ser una buena noticia. Que todo siga dependiendo de una sola persona empieza a ser un problema.