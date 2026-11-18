Si para comprar insumos, resolver un reclamo o destrabar una entrega siempre te tienen que llamar a vos, ¿tenés un negocio o un trabajo del que nunca podés salir? La pregunta aparece cuando los clientes aumentan, se suman empleados y, en vez de aflojar, el dueño termina más ocupado que antes. Vender más puede ser una buena noticia. Que todo siga dependiendo de una sola persona empieza a ser un problema.
Daniel Ortiz, de la Escuela de Negocios GEPE -con presencia en la Argentina y en España-, llevó esa situación a Tucumán Potencia con una charla titulada “Del hago todo al dirijo todo”. Contó que suele escuchar el mismo pedido entre empresarios: “Necesito pasar a dirigir mi empresa, pero no sé cómo hacerlo”.
Su exposición permite ordenar siete pasos para empezar ese cambio. El recorrido exige aprender, revisar decisiones propias y aceptar que algunas tareas pueden quedar mejor en otras manos.
1. Ubicá en qué etapa está tu negocio:
Al comienzo, el emprendedor vende, compra, atiende y llama a un familiar cuando necesita ayuda. La confianza pesa mucho y los recursos suelen ser escasos. Después llegan más clientes y personas con conocimientos específicos.
El problema aparece cuando el negocio cambia de tamaño, pero se sigue manejando como el primer día. Ortiz distinguió etapas de emprendimiento, crecimiento, estructuración, complejidad y consolidación. Reconocer dónde estás permite identificar qué necesitás resolver ahora, sin copiar la organización de una empresa mucho más grande.
2. No confundas vender más con ganar más:
Hay movimiento, entran pedidos y la caja parece acompañar. Entonces se incorporan empleados, máquinas o sucursales. Hasta que llega el momento de pagar y la plata no alcanza.
“De nada me sirve que yo tenga una empresa que facture mucho y no tenga rentabilidad”, advirtió el asesor. El crecimiento también demanda recursos para funcionar. Mirar solamente cuánto se vende puede ocultar gastos que aumentan más rápido y problemas que todavía no se sienten en el mostrador.
3. Revisá los resultados todos los meses:
Para salir de esa confusión, propuso trabajar con un estado de resultados: un informe que permite observar ingresos, costos, gastos y el resultado del negocio durante un período.
Recomendó pedir acompañamiento al contador y revisarlo mensualmente. La finalidad es saber dónde estás parado antes de decidir otra compra o una expansión. Tener dinero disponible un día no responde, por sí solo, cuánto está dejando la actividad.
4. Antes de culpar al empleado, revisá cómo lo dirigís:
El currículum parecía perfecto. En la entrevista, el candidato tenía respuesta para todo. ¿Por qué después no funciona como esperabas?
Ortiz describió esa frustración con una comparación futbolera: el empresario creía haber contratado al “Messi” de su rubro. Pero propuso hacerse una pregunta que suele quedar afuera: “¿En qué me equivoqué yo?”.
Delegar requiere entender lo suficiente de una tarea para explicar qué se espera y evaluar el trabajo. Repartir obligaciones sin dar orientación ni seguimiento difícilmente alivie al dueño.
5. Sumá conocimientos, no una estructura que todavía no podés pagar:
Cuando la complejidad aumenta, puede hacer falta ayuda en finanzas, procesos, recursos humanos o comercialización. “Necesito contratar personas que sepan más que yo”, planteó como una decisión clave para avanzar.
Eso tampoco significa incorporar todos esos puestos al empezar. El consultor advirtió que el equipo debe corresponderse con las necesidades y los recursos de cada etapa. Contratar para parecer una empresa grande puede comprometer al negocio que todavía estás construyendo.
6. Dejá espacio para que el equipo resuelva:
Si el dueño pasa el día atendiendo urgencias de producción, ventas y logística, difícilmente encuentre tiempo para decidir hacia dónde crecer.
La propuesta es consolidar un equipo que resuelva lo cotidiano y, cuando la escala lo permita, responsables que coordinen áreas. Así, dirigir deja de significar intervenir en cada detalle. “Nadie llega a la cima solo”, recordó Ortiz. El objetivo es que las ideas y las soluciones también surjan de quienes trabajan con vos.
7. Preguntate qué vida querés sostener con esa empresa:
El cierre llevó la charla fuera del negocio. Ortiz contó que conoció empresarios con mucha facturación que no querían terminar la jornada: habían descuidado sus vínculos y volver a casa los enfrentaba con esa distancia.
No propuso una única forma de familia ni de éxito, pero sí llamó a revisar el propósito. Una empresa puede seguir abierta mientras su dueño pierde las ganas de estar al frente.
En ese punto retomó una enseñanza que atribuyó al papa León XIV: poner la economía al servicio de las personas. Y cerró con su propia definición: “El verdadero propósito de una empresa, sin lugar a duda, es mejorar la vida de las personas”. También la de quien la dirige.