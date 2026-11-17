Argentina goleó 7-0 a Costa Rica, pero tiene un desafío mayor: volver a enamorar sin Messi
La Selección mostró contundencia y talento en Córdoba, aunque la ausencia del crack dejó al descubierto un problema que excede lo futbolístico. La nueva Scaloneta necesita encontrar otros motivos para despertar la pasión de sus hinchas.
Resumen para apurados
- Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en Córdoba durante un amistoso para probar el recambio generacional del equipo de Lionel Scaloni ante la notable ausencia de Lionel Messi.
- Con dobletes de Paz, Álvarez y Mastantuono, el equipo mostró contundencia colectiva ante un rival menor, aunque las tribunas vacías reflejaron el impacto de no contar con Messi.
- El desafío de la Selección será consolidar una identidad propia, revalidar su nivel frente a potencias y reconectar emocionalmente con el público más allá de los resultados.
El análisis futbolístico, a veces, está de más. La Selección hizo su deber. Tenía que demostrar que, incluso sin Lionel Messi, todavía puede construir grandes partidos, que la nueva generación tiene argumentos para sostener el protagonismo y que su fútbol también puede divertir. El 7-0 frente a Costa Rica fue una muestra de ello. Detrás de la goleada, sin embargo, aparece un desafío mucho más complejo que cualquier planteo táctico: Argentina necesita encontrar una nueva manera de enamorar a sus hinchas. Porque ganar ya no parece suficiente.
No es sencillo. Durante casi dos décadas, Messi fue mucho más que el mejor jugador de la Selección. Era una expectativa constante, una invitación a permanecer frente a la pantalla o a pagar una entrada con la ilusión de presenciar algo irrepetible. Cada vez que recibía la pelota, se generaba una tensión especial. Podía suceder cualquier cosa. Una gambeta, una asistencia imposible, un gol que desafiara toda lógica. Messi convertía lo ordinario en extraordinario. Hacía que incluso un amistoso intrascendente pareciera una cita impostergable. Esa espectacularidad difícilmente vuelva a reproducirse con otro futbolista.
Pero Argentina tampoco puede convertirse en una Selección que viva de la nostalgia. Sería el peor homenaje posible a una época gloriosa. El fútbol no se detiene porque falte su máximo exponente. Y el equipo de Lionel Scaloni tiene la obligación de construir nuevos argumentos para que la gente vuelva a ilusionarse.
Quizás sean nuevos títulos, un juego colectivo capaz de convertir cada ataque en una pequeña obra de arte o jóvenes que construyan sus propias historias con la camiseta albiceleste. También serán necesarios rivales de mayor jerarquía, partidos que despierten expectativas reales y futbolistas que generen una identificación emocional con el público. Porque la pasión no se sostiene únicamente con resultados. Necesita ídolos, emociones, incertidumbre y la sensación de que siempre puede ocurrir algo extraordinario.
En Córdoba aparecieron algunas señales alentadoras. Los dobletes de Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, sumado al tanto de Alexis Mac Allister, demostraron que hay talento para empezar a construir otra identidad. Argentina dominó desde la posesión, apostó por asociaciones más pausadas y encontró profundidad mediante movimientos colectivos. La participación de Enzo Fernández, las apariciones de Paz entre líneas y el desborde de Agustín Giay en el segundo gol exhibieron algunos recursos de esta nueva etapa.
Pero tampoco corresponde confundir contundencia con excelencia. Costa Rica, ausente del Mundial 2026, no representaba una medida demasiado exigente. Incluso Emiliano Martínez tuvo que intervenir para evitar el empate cuando el encuentro estaba 1-0. La goleada merece reconocimiento, aunque siete goles frente a un rival inferior no alcanzan para certificar el nacimiento de una nueva Scaloneta. La verdadera dimensión del equipo aparecerá frente a adversarios capaces de discutirle el protagonismo.
Las tribunas del Mario Alberto Kempes, además, dejaron una imagen que merece una reflexión profunda. Los espacios vacíos contrastaron con aquellas épocas en las que conseguir una entrada para ver a Messi parecía una misión imposible. Los precios, el escaso atractivo del rival y el carácter amistoso del encuentro seguramente influyeron. Pero sería ingenuo desconocer que la ausencia del crack rosarino también modificó el vínculo entre el seleccionado argentino y parte de su público.
Y ahí aparece una realidad incómoda: Argentina puede seguir siendo una potencia, pero ya no tiene garantizado que cada presentación sea un acontecimiento multitudinario. La camiseta conserva su prestigio, aunque el fervor no puede darse por descontado. También habrá que reconstruir esa cercanía con entradas accesibles, espectáculos atractivos y una conexión más genuina con la gente.
La Scaloneta no juega mal. Tampoco perdió su talento ni su capacidad competitiva. Lo que perdió, al menos cuando Messi no está, es ese elemento excepcional que convertía cualquier partido en un acontecimiento. Y semejante vacío no se llena automáticamente con seis goles.
El desafío de Scaloni será conseguir que sus futbolistas construyan una identidad propia, sin vivir permanentemente bajo la sombra del capitán. No se trata de encontrar otro Messi. Sería una búsqueda tan injusta como imposible. Se trata de generar una nueva ilusión colectiva.
Porque Argentina ya demostró que puede ganar sin Messi. Incluso puede golear y jugar bien. Ahora tendrá que conseguir algo bastante más difícil: que la gente vuelva a sentir que no puede perderse un partido de la Selección.