No es sencillo. Durante casi dos décadas, Messi fue mucho más que el mejor jugador de la Selección. Era una expectativa constante, una invitación a permanecer frente a la pantalla o a pagar una entrada con la ilusión de presenciar algo irrepetible. Cada vez que recibía la pelota, se generaba una tensión especial. Podía suceder cualquier cosa. Una gambeta, una asistencia imposible, un gol que desafiara toda lógica. Messi convertía lo ordinario en extraordinario. Hacía que incluso un amistoso intrascendente pareciera una cita impostergable. Esa espectacularidad difícilmente vuelva a reproducirse con otro futbolista.