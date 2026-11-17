Suspendieron a dos docentes universitarios por insultar a sus alumnos durante una clase virtual
Los profesores quedaron bajo investigación luego de que se viralizara una grabación en la que descalificaban a estudiantes y cuestionaban sus trabajos prácticos. La institución abrió sumarios administrativos y dispuso su suspensión preventiva.
Resumen para apurados
- La UTEC de Uruguay suspendió de forma preventiva a dos docentes tras viralizarse un video donde insultaban y descalificaban a sus alumnos durante una clase virtual.
- Los profesores creían estar solos en una sesión de consulta vacía, pero la plataforma grabó sus comentarios despectivos y envió el archivo automáticamente a los alumnos.
- La institución abrió sumarios administrativos para fijar sanciones definitivas, abriendo un debate sobre la ética profesional docente en entornos educativos digitales.
Un escándalo sacudió a la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) luego de que se difundiera una grabación de una clase virtual en la que dos docentes insultaban y se burlaban de sus alumnos. Los profesores creían que estaban solos en la reunión, pero la plataforma registró automáticamente la conversación y envió el archivo a los estudiantes.
El episodio ocurrió durante un encuentro de consultas de la Licenciatura en Tecnología de la Información, al que no se había conectado ningún estudiante. Durante la charla, los educadores cuestionaron el desempeño académico de los jóvenes, criticaron sus trabajos prácticos y realizaron comentarios despectivos sobre algunos cursantes.
Tras la difusión del material, las autoridades universitarias resolvieron abrir sumarios administrativos y suspender preventivamente a los dos docentes mientras se desarrolla la investigación.
Qué dijeron los profesores sobre sus alumnos durante la clase virtual
En la grabación aparecen los docentes Valeria Espinosa y Diego Machado conversando frente a sus computadoras mientras tomaban mate. Al advertir que no había estudiantes conectados, comenzaron a expresar su malestar por el desempeño del grupo.
En uno de los fragmentos, Espinosa manifestó su enojo por la ausencia de los cursantes y anticipó que enviaría a todos a examen: "No van a venir. Los voy a mandar a todos de examen".
También cuestionó la calidad de los trabajos entregados y se refirió a las correcciones que debía realizar: "Seguiré corrigiendo las porquerías estas de entrega".
En otro momento, la profesora lanzó insultos contra los estudiantes y criticó su nivel académico. Incluso hizo referencias personales sobre algunos de ellos, entre ellos un alumno oriundo de Durazno que recursaba materias desde 2022.
Su compañero también intervino en la conversación y acompañó algunas de las descalificaciones.
El error que permitió que se difundieran los insultos
La situación tomó otra dimensión cuando los docentes advirtieron que la conversación estaba siendo grabada.
"¿Estamos grabando esto?", preguntó Machado al detectar el indicador de registro en la pantalla. Espinosa respondió que intentaría eliminar el archivo: "Ah, no, pero esto yo lo elimino".
Sin embargo, la grabación ya había quedado almacenada en el sistema de la universidad y fue enviada automáticamente a los estudiantes inscriptos en la actividad.
Según trascendió a partir de publicaciones en redes sociales, el intento de borrar el evento del calendario de Google no impidió que los cursantes recibieran el registro audiovisual.
El contenido comenzó a circular en distintas comunidades digitales y posteriormente se viralizó, lo que generó repercusiones dentro de la comunidad educativa.
La decisión de la Universidad Tecnológica de Uruguay
Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, el Consejo Directivo Central de la UTEC difundió un comunicado en el que cuestionó las expresiones de los docentes.
La institución sostuvo que los comentarios registrados son incompatibles con los principios de respeto y buen trato que deben regir la convivencia académica.
Como primera medida, las autoridades ordenaron la apertura de sumarios administrativos contra ambos profesores y dispusieron su suspensión preventiva.
La decisión se mantendrá mientras avancen las investigaciones internas, que deberán determinar las responsabilidades de los involucrados y las eventuales sanciones definitivas.
El episodio abrió una fuerte polémica sobre el trato de los docentes hacia los estudiantes y los límites de la conducta profesional dentro de las instituciones universitarias.