El anuncio de una nueva versión de Bailando con las estrellas, que tendrá a Santiago del Moro como conductor en Telefe, abrió el debate sobre una posible competencia con Marcelo Tinelli y su histórico Bailando por un sueño. En medio de las repercusiones, Moria Casán salió a respaldar al ex conductor de El Trece y cuestionó las interpretaciones que presentan el nuevo proyecto como una provocación.