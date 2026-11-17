Moria Casán defendió a Marcelo Tinelli tras el anuncio del nuevo Bailando de Santiago del Moro
La diva rechazó que el desembarco de Bailando con las estrellas en Telefe sea una provocación al histórico conductor. Además, confirmó que mantiene reuniones con Tinelli y contó qué le dijo cuando la llamó para convocarla.
Resumen para apurados
- Moria Casán respaldó a Marcelo Tinelli en Puro Show ante el anuncio del nuevo ciclo de baile de Santiago del Moro en Telefe, descartando que sea una provocación.
- La polémica surgió tras confirmarse "Bailando con las estrellas". Moria reveló que mantiene reuniones con Tinelli, quien busca volver a producir su clásico certamen.
- El posible regreso de Tinelli y el debut de Del Moro anticipan una intensa disputa por la audiencia en el prime time del entretenimiento televisivo argentino.
El anuncio de una nueva versión de Bailando con las estrellas, que tendrá a Santiago del Moro como conductor en Telefe, abrió el debate sobre una posible competencia con Marcelo Tinelli y su histórico Bailando por un sueño. En medio de las repercusiones, Moria Casán salió a respaldar al ex conductor de El Trece y cuestionó las interpretaciones que presentan el nuevo proyecto como una provocación.
Durante una entrevista con Puro Show, la diva rechazó que el desembarco del formato en la televisión argentina represente una suerte de desafío para Tinelli. “¿Por qué tendría que ser una mojada de oreja a Tinelli?”, respondió cuando le preguntaron por los intentos del conductor de regresar con un programa de baile.
Casán consideró que la aparición de una propuesta similar no necesariamente supone un enfrentamiento. Sobre las dificultades que habría tenido Tinelli para concretar un nuevo proyecto televisivo, planteó: “Tal vez no es que no pueda, tal vez no se den las condiciones”.
Sin embargo, fue más contundente cuando le mencionaron la posibilidad de que el nuevo ciclo represente una afrenta para el histórico conductor. “Es envidia, mirá si a un número uno se le va a mojar la oreja. No, mi amor, sigan succionando”, disparó, fiel a su estilo.
Moria Casán habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli y su posible participación
La entrevista también dejó novedades sobre las intenciones de Tinelli de recuperar el formato que marcó buena parte de su trayectoria televisiva. Consultada acerca de si aceptaría regresar al jurado en caso de recibir una convocatoria, Moria no ocultó sus ganas de volver.
“Me encantaría estar porque soy jurado histórico”, aseguró. Además, recordó las palabras que le dedicó el conductor durante el primer llamado para sumarla a una eventual nueva etapa del programa: “Moria, te quiero, te quiero, te quiero”.
La diva confirmó que hubo contactos y encuentros entre ambos. “Él me llamó, tenemos reuniones”, contó. No obstante, también puso en duda que pueda asumir ese compromiso debido a sus distintas actividades. “Me encanta que me convoquen, pero no creo que pueda hacerlo. ¿Cómo hago, chicos?”, expresó.
Cuando le preguntaron si estaba confirmando una nueva edición de Bailando por un sueño, Casán evitó darlo por hecho. “En principio, él está con todas las ganas”, respondió. Luego agregó que Tinelli “está en producción”, aunque no brindó detalles sobre una eventual fecha, canal o formato.