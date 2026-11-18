La Justicia ha condenado a un conductor que en mayo baleó a un ciclista en pleno centro (San Juan al 600) luego de una pelea por un supuesto roce. El agresor recibió tres años de prisión condicional y deberá pagarle $18 millones. La resolución judicial pone sobre el tapete el fenómeno llamado “furia del camino”, o de los conductores agresivos, que están pendientes de los errores de los otros, que descargan su enojo ante algún incidente y que sienten la necesidad de hacer justicia, incluso con gestos y hasta persecuciones.
En este caso el conductor acusado utilizó una pistola, tras la pelea verbal. El proyectil impactó en el hombro izquierdo del ciclista. La lesión fue menor y demandó menos de un mes de recuperación. Después del ataque, el automovilista intentó continuar su marcha, pero fue interceptado y aprehendido por efectivos policiales a pocos metros del lugar. En el juicio abreviado, el automovilista reconoció su responsabilidad en el ataque y se acordó la pena, su conducta sujeta a control y la reparación económica. El episodio recuerda otros que tuvieron fuerte impacto en nuestra comunidad. Uno el de la agresión con un palo a un conductor por parte de otro automovilista, y el caso de un juez que fue filmado en 2021 en un momento en que descargaba su furia contra la motocicleta de un repartidor. En este caso el magistrado perdió su cargo, además del fuerte crítica social que sufrió por su conducta.
En ese momento una licenciada del Departamento de Educación Vial del Automóvil Club Argentino, explicó que “el 85% de los siniestros son ocasionados por el factor humano y que el comportamiento de los usuarios es la causa más directa de los accidentes de tránsito; la aptitud para conducir es fruto del aprendizaje, un proceso complejo que abarca un tiempo largo. La conducción agresiva genera una situación de peligro físico y psicológico para el otro participante”. Además, una encuesta de Luchemos por la vida entre conductores revelaba que el 53% reconoció que insultaba y/o gesticulaba a otro conductor que lo molestaba con sus maniobras; el 42% devolvía las agresiones verbales-gestuales que recibía y el 9% de los conductores varones alguna vez se había trenzado en una pelea por el tránsito. El perito especializado en accidentes de tránsito Claudio Artaza Saade entonces que “el vehículo es una máquina que amplifica las emociones. Si uno se sube enojado al volante, se amplifica el enojo”.
Convendría tener en cuenta el fenómeno e investigar cómo es la realidad actual, tras esta condena. Saber qué exigencias sobre educación vial y emociones tiene el examen de manejo y analizar incluso la diferencia que hay entre la zona de Buenos Aires, donde se aplica el carnet por puntos, y el interior del país.
Hay tratamientos para atenuar estas conductas y tests que intentan detectar estas personalidades antes de habilitarlos para el manejo. La educación vial debería comenzar en los colegios para concientizar sobre la tolerancia en el manejo y el respeto, y no considerar que la circulación es una selva en la que gana el más fuerte.