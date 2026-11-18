En este caso el conductor acusado utilizó una pistola, tras la pelea verbal. El proyectil impactó en el hombro izquierdo del ciclista. La lesión fue menor y demandó menos de un mes de recuperación. Después del ataque, el automovilista intentó continuar su marcha, pero fue interceptado y aprehendido por efectivos policiales a pocos metros del lugar. En el juicio abreviado, el automovilista reconoció su responsabilidad en el ataque y se acordó la pena, su conducta sujeta a control y la reparación económica. El episodio recuerda otros que tuvieron fuerte impacto en nuestra comunidad. Uno el de la agresión con un palo a un conductor por parte de otro automovilista, y el caso de un juez que fue filmado en 2021 en un momento en que descargaba su furia contra la motocicleta de un repartidor. En este caso el magistrado perdió su cargo, además del fuerte crítica social que sufrió por su conducta.