Resumen para apurados
- El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció un tercer aguinaldo para la educación en marzo de 2027, en reconocimiento a los avances provinciales en alfabetización.
- La iniciativa cuenta con apoyo gremial y se financiará elevando un 64% el presupuesto educativo, tras pasar la provincia del fondo al cuarto lugar nacional en alfabetización.
- El Ejecutivo enviará un proyecto de ley para consolidarlo como política de Estado permanente, buscando asegurar ingresos y obras edilicias más allá de futuros mandatos.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la creación de un tercer aguinaldo para los trabajadores de la educación pública de la provincia. El beneficio se pagaría en marzo de 2027 y alcanzaría a docentes, auxiliares y jubilados de la actividad.
La iniciativa fue presentada luego de una reunión con representantes de los gremios educativos y busca reconocer el trabajo realizado en las escuelas, especialmente por los avances registrados en los niveles de alfabetización. El anuncio contó con el respaldo de los sindicatos que participaron del encuentro.
De cuánto será el tercer aguinaldo en Chubut y cuándo se pagará
El pago adicional se sumará a los dos medios aguinaldos que habitualmente se liquidan en junio y diciembre. Según explicó el Gobierno provincial, se abonará en marzo de 2027 y tendrá como referencia el mejor sueldo de cada trabajador.
Torres precisó que se tratará de un pago remunerativo, por lo que también alcanzará a los jubilados del sector educativo.
Para financiar la medida, el mandatario anunció que impulsará un incremento del 64% en el presupuesto destinado a Educación. La partida pasaría de $835.000 millones a $1,31 billones.
El Gobierno provincial anticipó que la medida se instrumentará mediante un decreto, aunque también enviará un proyecto de ley a la Legislatura para darle continuidad y convertirla en una política de Estado.
El reconocimiento a los docentes por los avances en alfabetización
Durante el encuentro con los representantes sindicales, Torres destacó los resultados obtenidos por Chubut en materia educativa y vinculó el anuncio con el trabajo de docentes y auxiliares.
El gobernador recordó que hace seis años la provincia se encontraba entre las últimas del país en alfabetización y que había estudiantes de cuarto grado que todavía no sabían leer ni escribir.
"Hoy tenemos la grata noticia de que Chubut está entre las primeras cuatro provincias a nivel nacional", afirmó el mandatario, quien atribuyó los avances al compromiso de toda la comunidad educativa.
Además, sostuvo que el nuevo presupuesto permitirá fortalecer el Plan Intensivo de Infraestructura Escolar, con especial atención a las escuelas rurales.
"Venga el gobierno que venga, la educación no puede volver a rediscutirse cada dos o cuatro años", planteó Torres al defender la necesidad de garantizar recursos específicos para el área.
Qué dijeron los gremios docentes sobre el tercer aguinaldo
El anuncio recibió el respaldo de los sindicatos que participaron de la reunión en Casa de Gobierno. Entre ellos estuvieron representantes de ATECh, UDA, SITRAED, AMET y SADOP.
El secretario general de ATECh, Martín Pena, valoró la propuesta y confirmó que el gremio acompañará el proyecto de ley. También destacó que las negociaciones paritarias incluyeron reclamos por mejoras salariales, infraestructura y condiciones laborales.
Por su parte, Rodrigo Blanco, representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró que la iniciativa forma parte de un proceso de recuperación de los ingresos del sector.
El dirigente recordó las dificultades que atravesaron los trabajadores durante 2024 y 2025 y señaló que este año pudieron avanzar con un acuerdo paritario que permitió recuperar parte del salario.
De esta manera, el Gobierno de Chubut buscará establecer un pago extraordinario anual para los trabajadores de la educación, con una primera liquidación prevista para marzo de 2027.