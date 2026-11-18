De la inquieta niñez en Estonia a la madurez y el desarrollo en Tucumán, la vida de Alejandro Gavriloff discurrió entre dos mundos y abrevó en ambos. Nació en 1914, en Tallin bajo dominio de Rusia; a los 14 años llegó al país con su familia; se formó como profesor nacional de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes bajo la conducción de Juan Antonio Ballester Peña, Raúl Mazza, Gregorio López Naguil y Carlos Ripamonte; y en la década del 50 se afincó en la provincia, donde despliega su amplitud artística y murió en 1993. Pionero del neoexpresionismo en la pintura nacional, recorrió también lo clásico, el abstracto, el impresionismo y el posimpresionismo con estampas argentinas inscriptas dentro de la vanguardia cultural.