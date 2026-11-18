De la inquieta niñez en Estonia a la madurez y el desarrollo en Tucumán, la vida de Alejandro Gavriloff discurrió entre dos mundos y abrevó en ambos. Nació en 1914, en Tallin bajo dominio de Rusia; a los 14 años llegó al país con su familia; se formó como profesor nacional de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes bajo la conducción de Juan Antonio Ballester Peña, Raúl Mazza, Gregorio López Naguil y Carlos Ripamonte; y en la década del 50 se afincó en la provincia, donde despliega su amplitud artística y murió en 1993. Pionero del neoexpresionismo en la pintura nacional, recorrió también lo clásico, el abstracto, el impresionismo y el posimpresionismo con estampas argentinas inscriptas dentro de la vanguardia cultural.
Parte de su obra, que integra colecciones públicas y privadas en distintos países, se expondrá desde esta noche a las 20 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). “En sus cuadros, mi padre expresa una búsqueda incansable marcada por la pasión, el rigor y una profunda sensibilidad hacia la tierra. Su legado artístico destaca por su potencia expresiva, riqueza gestual y versatilidad técnica. Su lenguaje pictórico se distingue por una pincelada vibrante dotada de un ritmo casi musical, capaz de entrelazar la tradición europea con una profunda identidad latinoamericana”, resalta su hijo Leonardo Gavriloff, quien presentará esta noche la muestra con la intervención de Ricardo Gómez Madrid.
El actor y director tucumano radicado en la Capital Federal destaca que su padre abarcó “con igual maestría la pintura, la ilustración científica y la paleoplástica y trasciende lo meramente visual para consolidarse como un espacio de indagación existencial y belleza perdurable”, en un trabajo que incluye la denuncia social y la inquietud psicológica. La exposición-homenaje bajará el 25 de noviembre con una subasta de los trabajos exhibidos como cierre.
Exploración a través del arte
“Esta propuesta es la celebración de una vida entera dedicada a la exploración profunda a través del arte; un artista debe ser celebrado es justamente por haber buscado, por haber sido inquieto, por indagar a su tiempo e indagarse a sí mismo para encontrar un camino expresivo. Al recorrer sus cuadros somos testigos de una evolución fascinante y de un legado formidable que sigue latiendo con enorme vigencia, generando en nosotros admiración y respeto”, aporta Gómez Madrid, quien conoció al pintor en la década del 70, “cuando, como empleado de la dirección de Cultura Municipal, me tocó apoyar el armado de una muestra maravillosa en el hall de un hotel”.
“De modales impecablemente finos, era un hombre amable, de mirada inteligente, sonreía con la misma facilidad con la que reflexionaba y en una prolija carpeta estaba acompañado por algunos de sus trabajos y bocetos, así como de su hijo, un adolescente de sólo 17 años llamado Leonardo que, indisimuladamente, era su orgullo”, evoca.