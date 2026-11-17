Buenas y malas noticias en River: Juan Cruz Meza entrenó sin problemas, pero Fausto Vera y Aníbal Moreno siguen en duda
El juvenil completó la práctica tras dejar atrás el desgarro sufrido en el Superclásico y estará disponible para los octavos de final del Clausura ante Lanús. En cambio, las molestias de Vera y la discopatía lumbar de Moreno le generan interrgantes a Leonardo Ponzio en el medio.
Resumen para apurados
- Juan Cruz Meza se recuperó y entrenó hoy en Ezeiza para el duelo de River ante Lanús por el Clausura, mientras Fausto Vera y Aníbal Moreno siguen en duda por lesión.
- Meza superó un desgarro sufrido ante Boca, mientras que Vera padece una tendinitis y Moreno sufre una discopatía lumbar rebelde que no cede con sesiones de kinesiología.
- Las bajas condicionan el mediocampo de Ponzio para los playoffs; si el cuadro de Moreno no desinflama pronto, los médicos podrían someterlo a una intervención quirúrgica.
A cinco días del cruce ante Lanús en el Monumental, la práctica matutina en Ezeiza trajo una buena y dos malas para Leonardo Ponzio. El alivio del día lo dio Juan Cruz Meza: tras 16 días de recuperación, el volante de 18 años completó los trabajos físicos y con pelota a la par de sus compañeros y recibió el alta tras el desgarro en el isquiotibial que había sufrido contra Boca. Si bien iría al banco, su dinámica y versatilidad le devuelven al técnico una variante importante para los minutos finales.
Los problemas para armar el equipo se concentran en el mediocampo. Fausto Vera ya dejó atrás el desgarro que sufrió hace un mes en Córdoba, pero todavía se entrena de manera diferenciada por una tendinitis en el pie que le genera dolor al pisar. Con pocos días de trabajo antes del partido, el cuerpo técnico esperará su evolución entre miércoles y jueves para definir si llega en condiciones de pelearle el puesto al juvenil Santiago Espíndola.
El panorama es todavía más complejo para Aníbal Moreno. El volante sigue con dolor por una discopatía lumbar que no cede con kinesiología; la inactividad lo deja prácticamente descartado para los octavos de final y pone en riesgo su presencia en el resto de los playoffs. Si la zona no se desinflama en los próximos días, los médicos no descartan una intervención quirúrgica para solucionar el problema en la columna, una vía que habían intentado evitar.
Mientras tanto, Ponzio sigue de cerca el partido de la selección argentina ante Costa Rica en Córdoba. En River esperan que Santiago Beltrán, Thiago Almada y Gonzalo Montiel terminen el compromiso sin golpes para sumarlos al grupo a partir del miércoles. Almada asoma como titular fijo frente al "Granate", mientras que la presencia de Montiel dependerá del Tribunal de Disciplina de la AFA: el club pidió reducir la sanción de tres fechas (ya cumplió una) y, de haber fallo favorable, el lateral irá de arranque el fin de semana.