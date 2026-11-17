A cinco días del cruce ante Lanús en el Monumental, la práctica matutina en Ezeiza trajo una buena y dos malas para Leonardo Ponzio. El alivio del día lo dio Juan Cruz Meza: tras 16 días de recuperación, el volante de 18 años completó los trabajos físicos y con pelota a la par de sus compañeros y recibió el alta tras el desgarro en el isquiotibial que había sufrido contra Boca. Si bien iría al banco, su dinámica y versatilidad le devuelven al técnico una variante importante para los minutos finales.