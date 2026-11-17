La pobreza en Argentina fue mayor a la registrada por las estadísticas oficiales entre 2023 y 2026, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio advierte que la reducción de la pobreza que informó el INDEC podría estar sobreestimada por cambios en la captación de ingresos y por el uso de una canasta de consumo desactualizada.