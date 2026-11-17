Resumen para apurados
- La UCA advirtió en un informe que la pobreza en Argentina entre 2023 y 2026 fue mayor a la cifra oficial del INDEC, debido a sesgos metodológicos y canastas desactualizadas.
- Al recalcular la canasta básica con consumos de 2017/18, el costo sube hasta 27% y anula la baja de casi siete puntos porcentuales reportada por las estadísticas oficiales.
- La UCA alertó que la mejora social se desaceleró con repuntes de pobreza hacia 2026, por lo que instó a transparentar y modernizar las estadísticas oficiales del país.
La pobreza en Argentina fue mayor a la registrada por las estadísticas oficiales entre 2023 y 2026, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio advierte que la reducción de la pobreza que informó el INDEC podría estar sobreestimada por cambios en la captación de ingresos y por el uso de una canasta de consumo desactualizada.
El trabajo, elaborado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, revisó la metodología utilizada para calcular la pobreza y la indigencia. Según publicó elDiarioAR, los investigadores buscaron determinar cuánto de la mejora registrada desde fines de 2024 respondió a una recuperación efectiva de los ingresos familiares y cuánto estuvo relacionado con modificaciones estadísticas.
Los autores aclararon que el objetivo no es reemplazar la medición oficial ni establecer un valor definitivo de la pobreza, sino construir series alternativas que permitan evaluar la evolución de las condiciones de vida con criterios metodológicos comparables.
Qué cuestiona la UCA sobre la medición de la pobreza del INDEC
El informe identifica dos cuestiones centrales. La primera está relacionada con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que utiliza el INDEC para medir los ingresos de las familias. Según los investigadores, durante 2024 y 2025 mejoró de manera excepcional la capacidad de la encuesta para captar esos ingresos. Ese cambio podría explicar parte de la caída de la pobreza sin que necesariamente haya existido una recuperación equivalente del poder adquisitivo de los hogares.
El segundo punto es la actualización de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para establecer la línea de pobreza. Actualmente, su cálculo continúa basado en los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, pese a que existe una medición más reciente, correspondiente a 2017/18.
Para el ODSA, los cambios registrados en los hábitos de consumo durante las últimas dos décadas, especialmente por el mayor peso de los servicios, las tarifas y otros gastos no alimentarios, justifican revisar esos parámetros.
Cuánto debería costar la canasta básica, según el informe de la UCA
Los investigadores elaboraron dos variantes alternativas de la canasta básica, denominadas V1 (moderada) y V2 (más exigente), a partir de los datos de la ENGHo 2017/18.
Las diferencias respecto de la medición oficial son significativas. En septiembre de 2026, la Canasta Básica Total para un hogar tipo del Gran Buenos Aires ascendía a $1,63 millones según el cálculo oficial.
Con los parámetros alternativos, ese valor se elevaba a $1,91 millones en la variante V1 y a $2,07 millones en la V2. Es decir, entre un 17% y un 27% por encima de la canasta utilizada por el INDEC.
Qué pasó con la pobreza entre 2023 y 2026
Las diferencias metodológicas modifican sustancialmente la evolución del indicador. De acuerdo con la medición oficial, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en el mismo período de 2026. Esto representa una caída de 6,9 puntos porcentuales.
Sin embargo, al combinar los ajustes en la captación de ingresos con las nuevas canastas, la reducción prácticamente desaparece. En la variante V1, la pobreza pasó del 37,7% al 37,5%. En la V2, en cambio, aumentó del 40,8% al 42,4%.
El informe también compara la evolución desde el segundo trimestre de 2024. Mientras que la serie oficial muestra una reducción de 16,6 puntos porcentuales hasta el mismo período de 2026, las mediciones alternativas ubican la caída entre 8,6 y 10 puntos.
La UCA advirtió que la mejora social comenzó a perder fuerza
Los investigadores sostienen que hubo una recuperación después de la crisis inicial del gobierno de Javier Milei, pero consideran que fue menos profunda de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
Además, señalaron que durante el último año comenzaron a aparecer señales de deterioro. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026 se registraron aumentos de la pobreza en todas las series alternativas analizadas.
El ODSA concluyó que las diferencias metodológicas resultan especialmente importantes al comparar los niveles actuales con los anteriores a la pandemia o al cambio de gobierno. Por eso, planteó la necesidad de contar con estadísticas más transparentes y comparables que permitan distinguir las mejoras reales en las condiciones de vida de los efectos producidos por modificaciones en los métodos de medición.