Resumen para apurados
- El Indec informó que la inflación mayorista en Argentina se desaceleró al 1,6% en octubre, impulsada por una menor suba en combustibles y productos importados.
- El dato representó una fuerte baja respecto del 3,2% de septiembre. En los primeros diez meses del año, el indicador acumuló un alza del 24,8% y un 29,8% interanual.
- La moderación en los costos de producción y bienes importados podría consolidar la tendencia a la baja en los precios minoristas durante los próximos meses.
La inflación mayorista registró una desaceleración en octubre. El índice que releva la evolución de los precios de los productos nacionales e importados comercializados en el mercado interno aumentó 1,6%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una baja respecto de septiembre, cuando el indicador había trepado 3,2%.
Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 24,8% en los primeros 10 meses de 2026. En la comparación interanual, en tanto, el incremento llegó al 29,8%.
El indicador permite seguir la evolución de los precios de los bienes nacionales e importados que se venden en el mercado interno. No debe confundirse con un índice que mida el consumo mayorista.
Qué productos impulsaron los precios mayoristas en octubre
Al observar los componentes del índice, los productos nacionales registraron un aumento del 1,6%, mientras que los importados tuvieron una variación del 0,9%.
Dentro de los bienes de origen nacional, los productos primarios subieron 1,1% y los manufacturados avanzaron 1,8%. Por su parte, la energía eléctrica no presentó modificaciones durante octubre.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en una publicación en su cuenta de la red social X el impacto de los productos refinados del petróleo. Ese rubro registró un incremento del 4,6% y aportó casi 0,6 puntos porcentuales a la variación general del indicador.
El comportamiento contrastó con el del mes anterior, cuando el petróleo había registrado una suba del 15% en el índice mayorista y había contribuido a que la inflación del sector superara el 3% mensual.
El encarecimiento del barril en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán también repercutió sobre el mercado energético y los costos locales, tanto por el valor de la materia prima como por su incidencia en la cadena de combustibles.