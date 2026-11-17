La mirada tiene origen en su vida: es piloto, y pinta lo que ve desde la cabina. También es artista plástico y músico, y empezó a dibujar a los tres años. Se formó con el pintor uruguayo Luis Mello, artista dedicado a la pintura figurativa y naturalista, y desde 2015 estudia en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. En 2024 y 2025 practicó pintura al aire libre en París, Madrid y Venecia, además de México y Brasil.