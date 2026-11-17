Arte en el aire: la muestra de Mikael Boudakian, el piloto que pinta las costas uruguayas desde las alturas
Mikael Boudakian, piloto y pintor uruguayo, presentó “Desde el Aire”, una serie que retrata desde las alturas las playas de José Ignacio y Punta del Este, en un vernissage celebrado en Buenos Aires, que dio el puntapié inicial al verano uruguayo.
Resumen para apurados
- La Embajada uruguaya en Buenos Aires presentó la muestra del piloto Mikael Boudakian para abrir la temporada y promover sus playas ante turistas argentinos.
- Como aviador y pintor, Boudakian plasma costas como José Ignacio al óleo desde la cabina. La muestra ya recorrió Miami y fue declarada de Interés Departamental en Maldonado.
- La acción busca consolidar a Argentina como el mayor emisor de turistas a Uruguay, complementada con beneficios económicos como la exención del IVA para servicios turísticos.
Con el verano a la vuelta de la esquina, la Embajada de Uruguay en Argentina inauguró la temporada 2027 con un vernissage del artista uruguayo Mikael Boudakian. Ante más de 120 invitados del mundo diplomático, empresarial y cultural, el pintor presentó su serie “Desde el Aire”, y la costa uruguaya llegó a la ciudad en forma de óleos.
Los destinos para el verano son conocidos: Montevideo, Punta del Este, Colonia y Canelones, además de la costa de Maldonado y Rocha. Pero lo curioso fue la forma de presentar algunos destinos. Se trató de una exposición artística a través de las obras de Boudakian, que funcionaron como una guía visual de ese mapa uruguayo.
En las pinturas se podían ver sombrillas de colores sobre la arena de La Barra, un balneario ubicado a pocos kilómetros al este de Punta del Este. También se observan lanchas de pescadores varadas en José Ignacio, una pequeña localidad costera a unos 40 kilómetros de Punta. Y luego, la curva del puente circular de Laguna Garzón, en el límite entre los departamentos de Maldonado y Rocha, vista desde arriba.
El lenguaje de las obras de Boudakian es lo que vuelve distintas a las playas. Él lo define como “realismo abstracto”: el territorio es reconocible, pero las distancias, los ritmos del agua y la arena se transforman en campos de color y de movimiento.
A esa experiencia de traducir la naturaleza desde la altura la bautizó “Alturismo”. Boudakian trabaja exclusivamente con pincel y óleo, en continuidad con la tradición de la pintura, y la serie fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado.
La mirada tiene origen en su vida: es piloto, y pinta lo que ve desde la cabina. También es artista plástico y músico, y empezó a dibujar a los tres años. Se formó con el pintor uruguayo Luis Mello, artista dedicado a la pintura figurativa y naturalista, y desde 2015 estudia en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. En 2024 y 2025 practicó pintura al aire libre en París, Madrid y Venecia, además de México y Brasil.
“Desde el Aire” se presentó oficialmente en noviembre de 2025 en Narbona, Punta del Este, y pasó por Art Basel Miami, donde Boudakian realizó una obra especial para el Faena Hotel Miami Beach. También se expuso en Palm Beach, en el Kemay Hotel de José Ignacio y en la galería Dolores Valdés Art, en Recoleta.
La agenda sigue en Red Dot Miami, durante la semana de Art Basel (2 al 6 de diciembre), en Garzón, Uruguay (del 29 de diciembre al 4 de enero), y en Jávea, España, en julio de 2027.
Los destinos que Uruguay busca impulsar en Argentina
La elección de la promoción en Buenos Aires no es casual. Los argentinos son el principal mercado emisor de turistas hacia Uruguay: más de 2,1 millones ingresaron durante 2025. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentran la mayor parte de las llegadas a Uruguay, pero el interior también; hay, por ejemplo, un flujo importante desde Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Córdoba, mercados que cuentan con varias actividades de promoción y mejores conexiones.
La proximidad geográfica y las afinidades culturales son factores centrales en ese vínculo. A esto se suman la tranquilidad, el tamaño de las ciudades y la posibilidad de disfrutar de propuestas diversas sin necesidad de recorrer grandes distancias. Los descuentos también acompañan: el Ministerio de Turismo uruguayo anunció que durante toda la temporada 2027 continuará la exoneración total del IVA para turistas no residentes en determinados servicios.