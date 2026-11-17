Barrionuevo apuntó contra Pettovello, pidió su renuncia y reclamó que Trabajo pase a la Jefatura de Gabinete
El titular de UTHGRA encabezó una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para exigir la homologación de los acuerdos salariales, demorados desde hace ocho meses, y la certificación de las autoridades electas del sindicato. Denunció penalmente a Sandra Pettovello y Julio Cordero y anticipó nuevas protestas en todo el país.
Resumen para apurados
- Según el reporte, Luis Barrionuevo lideró una marcha este martes ante Capital Humano para pedir la renuncia de Pettovello y reclamar la homologación de paritarias.
- El gremio denunció ocho meses de demora en acuerdos salariales y la falta de certificación de sus autoridades, además de anunciar denuncias penales contra funcionarios.
- La organización sindical advirtió que extenderá las protestas a nivel nacional y respaldó el traspaso de la Secretaría de Trabajo a la Jefatura de Gabinete.
Luis Barrionuevo encabezó este martes una multitudinaria movilización de trabajadores gastronómicos frente al Ministerio de Capital Humano y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) reclamó la renuncia de la ministra Sandra Pettovello, cuestionó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y pidió que el área laboral deje de depender de esa cartera y pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La protesta tuvo dos reclamos centrales: la homologación de los acuerdos paritarios firmados con las cámaras empresarias, que llevan ocho meses de demora, y la certificación de las autoridades nacionales del sindicato, elegidas en diciembre pasado.
Según denunció UTHGRA, la falta de homologación de los convenios mantiene frenada la aplicación de los aumentos salariales acordados y afecta a miles de trabajadores del sector. Además, el gremio advirtió sobre la pérdida de más de 82.000 puestos de trabajo y el cierre de 5.000 establecimientos desde la asunción de Milei.
Barrionuevo denunció penalmente a Sandra Pettovello y Julio Cordero
El momento más tenso de la movilización llegó durante el discurso de Barrionuevo, quien responsabilizó directamente a la ministra de Capital Humano y al secretario de Trabajo por las demoras administrativas.
"De Capital tiene mucho, de Humano no tiene nada", disparó el dirigente al cuestionar a Pettovello. También apuntó contra Cordero, a quien apodó "Corderito".
"Hace meses que viene dilatando y no homologando los convenios que en paritarias justas fueron firmados y los trabajadores quieren cobrar ayer y no mañana", sostuvo frente a los manifestantes.
Barrionuevo aseguró que llevó el conflicto al ámbito judicial y anunció que presentó denuncias penales contra los dos funcionarios.
"Le digo a la ministra y al secretario que han sido denunciados penalmente por mi persona", afirmó.
El titular de UTHGRA también reclamó que Pettovello abandone su cargo. "Lo primero que tiene que hacer la ministra es dar un paso al costado, que deje su tarea porque no la sabe ejercer", lanzó.
El reclamo para que la Secretaría de Trabajo pase a la Jefatura de Gabinete
Otro de los ejes del discurso fue el cuestionamiento a la ubicación de la Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano.
Barrionuevo pidió que el organismo pase a depender de la Jefatura de Gabinete, un planteo que también impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT), según había anticipado Mundo Gremial.
"La Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo, necesitamos resolver los problemas ahora", manifestó.
El reclamo sindical apunta a modificar la estructura del Gobierno nacional y sacar el área laboral de la órbita de Pettovello, en medio de los cuestionamientos por las demoras en las homologaciones paritarias y la falta de respuestas a las organizaciones gremiales.
La disputa por las autoridades de UTHGRA
La movilización también estuvo atravesada por el conflicto institucional que mantiene el sindicato con la Secretaría de Trabajo.
Barrionuevo denunció que, pese a que su sector ganó las elecciones nacionales de diciembre pasado, el Gobierno todavía no entregó la certificación correspondiente para reconocer formalmente a las autoridades electas.
"En diciembre pasado ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos han dado la certificación de autoridades", afirmó.
El dirigente también anticipó nuevas acciones judiciales y cuestionó lo que considera un trato desigual hacia distintos sectores de la organización.
Durante su discurso, defendió la estructura sindical y sus prestaciones, entre ellas la obra social, las escuelas y el Instituto Gastronómico de UTHGRA.
En respuesta a las críticas que recibió desde el Gobierno, sostuvo: "Si realmente defender los derechos de los trabajadores, tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso".
Barrionuevo anticipó nuevas protestas y pronosticó el regreso del peronismo en 2027
Sobre el cierre de la movilización, el titular de UTHGRA advirtió que el reclamo continuará en distintos puntos del país hasta que el Gobierno responda a las demandas del sindicato.
"Estamos en la calle, hoy comienza la lucha, no vamos a esperar más tiempo, vamos a seguir peleando en todo el país", aseguró.
También lanzó una advertencia dirigida a Pettovello y Cordero y anticipó que los trabajadores gastronómicos les recordarán el conflicto cuando concurran a restaurantes, bares, confiterías y otros establecimientos del sector.
"Adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, los gastronómicos los van a atender bien, pero les recordarán", expresó.
En otro tramo de su intervención, Barrionuevo amplió sus críticas a la gestión de Milei y se refirió al escenario electoral.
"No tenemos gobierno, no hay quien conduzca y el año que viene democráticamente va a volver a gobernar el peronismo. Vamos a renovar el peronismo, le guste o no a algunos pavotes", afirmó.
Finalmente, ratificó que el sindicato mantendrá las medidas de presión hasta conseguir la homologación de los acuerdos salariales y el reconocimiento de las autoridades elegidas por los afiliados.