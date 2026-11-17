Luis Barrionuevo encabezó este martes una multitudinaria movilización de trabajadores gastronómicos frente al Ministerio de Capital Humano y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) reclamó la renuncia de la ministra Sandra Pettovello, cuestionó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y pidió que el área laboral deje de depender de esa cartera y pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete.