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La historia de Lisa David: la médica tucumana que asistió a una pasajera en pleno vuelo junto a Nelson Castro

La especialista en ginecología y climaterio tiene consultorio en Yerba Buena. Logró salvar la vida de una mujer que se descompensó a bordo de un avión que viajaba desde Ezeiza hacia Italia.

LA DOCTORA TUCUMANA LISA DAVID fue fundamental para salvarle la vida a una mujer con problemas cardíacos.
LA DOCTORA TUCUMANA LISA DAVID fue fundamental para salvarle la vida a una mujer con problemas cardíacos.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En un vuelo a Roma, la médica Lisa David y Nelson Castro salvaron a una anciana que sufrió un grave bloqueo cardíaco al aterrizar en Río de Janeiro.
  • Con recursos limitados en cabina, ambos médicos estabilizaron su presión y signos vitales, disponiendo su inmediata internación en Brasil para evitar riesgos mayores.
  • La oportuna intervención evitó una fatalidad previa al cruce del Atlántico. La mujer permanece hospitalizada en Río de Janeiro a la espera de poder continuar su viaje.
Resumen generado con IA

Una médica tucumana fue protagonista de una emergencia sanitaria en pleno vuelo rumbo a Roma. Lisa David, especialista en ginecología, asistió a una pasajera de edad avanzada que se descompensó cuando el avión se preparaba para aterrizar en Río de Janeiro. En la intervención también participó Nelson Castro, periodista y médico, que viajaba en el mismo avión.

La mujer presentaba una marcada alteración de la presión arterial y tenía antecedentes de un bloqueo cardíaco. David y Castro la evaluaron, controlaron sus parámetros y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla. Aunque la pasajera respondió a la atención, consideraron que no estaba en condiciones de continuar otras 13 horas de viaje hasta Italia.

La médica es Lisa David, formada en la Universidad Nacional de Tucumán y con consultorio en Yerba Buena. Según contó  LA GACETA la pasajera viajaba sola y en el avión tenía recursos limitados para tomar decisiones en comparación con los de una guardia hospitalaria. Por eso, una vez que el avión llegó a Río, solicitaron una ambulancia y los profesionales brasileños resolvieron trasladarla e internarla. Lisa David y Nelson Castro estuvieron de acuerdo con la decisión. 

La intervención se conoció inicialmente por el relato de Castro, quien explicó que la mujer había sufrido un bloqueo cardíaco severo y tenía una presión arterial de 60/30. El periodista viajaba a Italia para cubrir la gira del papa León XIV.

“No estaba para seguir otras 13 horas de viaje”

David relató que la emergencia ocurrió cuando el avión estaba aterrizando en Río de Janeiro, durante una parada técnica prevista antes de continuar hacia Italia. Al advertir que la pasajera se había descompensado, se acercó para asistirla y tomó sus signos vitales. Enseguida se sumó Castro.

«La mujer estaba hipertensa. Le tomé la presión y llegó Nelson Castro. Él también la vio muy pálida. Le preguntábamos qué tomaba y tenía antecedentes de bloqueo», contó la médica.

Después de trasladarla hasta un lugar donde pudieran acostarla, ambos profesionales controlaron sus parámetros y realizaron las maniobras para estabilizarla. Sin embargo, David advirtió que la mejoría inicial no era suficiente para que pudiera continuar el trayecto.

"Se sintió mejor, pero no estaba para seguir el viaje 13 horas más", explicó. Por eso, cuando llegaron a Río de Janeiro, solicitaron una ambulancia. Los médicos brasileños recibieron a la pasajera, que ya estaba compensada, y decidieron su internación.

La tucumana señaló que la mujer viajaba sola y que la capacidad de intervención dentro de un avión tiene límites: "No es lo mismo trabajar arriba de un avión que con toda la infraestructura". Incluso consideró que, si el episodio hubiera ocurrido durante el cruce del Atlántico, probablemente habría sido necesario regresar a Río por la gravedad del cuadro.

La médica tucumana destacó el trabajo junto a Nelson Castro

Más allá de la emergencia, David destacó la actitud de Castro durante la asistencia. Lo describió como una persona de una "humildad y una humanidad impresionante" y valoró la coordinación entre ambos para atender a la pasajera.

"Un caballero, desde cómo la trató a la señora, cómo compaginamos los esfuerzos y atenderla", recordó.

El propio Castro había contado a sus compañeros de TN y Radio Rivadavia que la mujer sufrió un bloqueo cardíaco severo y que estuvo al borde de un paro. También explicó que lograron estabilizarla hasta que llegó el equipo de emergencias que la trasladó al hospital.

Quién es Lisa David, la médica tucumana que intervino en el vuelo

David estudió Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista en Ginecología y actualmente trabaja en el área de climaterio. Atiende en un consultorio de Yerba Buena.

La profesional contó que el viaje a Roma había sido postergado y que terminó de organizarse durante las últimas semanas. Fue en el aeropuerto donde se encontró con Castro y con parte del equipo periodístico que viaja para cubrir las actividades del Papa.

Después de la emergencia, su principal deseo quedó puesto en la recuperación de la pasajera. "Mi mayor deseo es que esta mujer pueda llegar a Italia. Mi deseo mayor es que se ponga bien y pueda viajar", expresó.

Y resumió la intervención desde el lugar que ocupa la medicina en su vida: "Todo muy de vocación y poder ayudar".

La participación de David también permitió conocer el trabajo conjunto que se desarrolló durante la emergencia, más allá de la primera repercusión pública que tuvo el relato de Nelson Castro. Una asistencia que comenzó en el aire, continuó durante la escala en Brasil y terminó con la pasajera en manos de un equipo médico local.

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