La historia de Lisa David: la médica tucumana que asistió a una pasajera en pleno vuelo junto a Nelson Castro

La médica es Lisa David, formada en la Universidad Nacional de Tucumán y con consultorio en Yerba Buena. Según contó LA GACETA la pasajera viajaba sola y en el avión tenía recursos limitados para tomar decisiones en comparación con los de una guardia hospitalaria. Por eso, una vez que el avión llegó a Río, solicitaron una ambulancia y los profesionales brasileños resolvieron trasladarla e internarla. Lisa David y Nelson Castro estuvieron de acuerdo con la decisión.