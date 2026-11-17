Los 12 hits "prohibidos" en la pista de Lali y Pedro

La fotografía publicada en redes sociales mostró una hoja escrita a mano con lapicera bajo el encabezado "Lali & Pepe / 22 a ∞", que acompañó una imagen compartida por la cantante con la leyenda "La única foto digna que tengo con @andresbalaciano". En el papel manuscrito, cada una de las canciones y artistas descartados figura remarcada con la palabra "NO" expresamente subrayada, fijando una prohibición directa para el momento del baile.