Lali Espósito y Pedro Rosemblat prohibieron los "clásicos de fiesta" en su casamiento: la lista negra que se filtró en redes
Un manuscrito difundido por el DJ del evento expuso los 12 hits de reggaetón, cumbia y pop vetados por la pareja en San Telmo, donde Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! estuvieron a cargo del entretenimiento en vivo.
Resumen para apurados
- Lali Espósito y Pedro Rosemblat vetaron 12 clásicos musicales en su casamiento del 31 de octubre en San Telmo para personalizar la fiesta, según una lista filtrada por su DJ.
- El DJ Andrés Balaciano difundió el manuscrito con temas de reggaetón y cumbia prohibidos, en una celebración íntima musicalizada en vivo por Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!.
- La filtración abrió un intenso debate en redes entre seguidores que celebraron la originalidad de la curaduría y quienes cuestionaron la falta de clásicos bailables en el evento.
La intimidad del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el pasado 31 de octubre en el barrio porteño de San Telmo, sumó un revelador episodio tras difundirse la estricta lista de canciones que la pareja decidió prohibir durante la fiesta.
Un DJ amigo de los novios, encargado de musicalizar parte del festejo, compartió en su cuenta de Instagram la imagen del manuscrito confeccionado por los novios para restringir los infaltables del repertorio festivo en la consola. La difusión del documento dejó al descubierto la tajante decisión del matrimonio de alejarse de los temas tradicionales y optar por una ambientación musical personalizada ante su círculo más cercano.
Los 12 hits "prohibidos" en la pista de Lali y Pedro
La fotografía publicada en redes sociales mostró una hoja escrita a mano con lapicera bajo el encabezado "Lali & Pepe / 22 a ∞", que acompañó una imagen compartida por la cantante con la leyenda "La única foto digna que tengo con @andresbalaciano". En el papel manuscrito, cada una de las canciones y artistas descartados figura remarcada con la palabra "NO" expresamente subrayada, fijando una prohibición directa para el momento del baile.
Entre las composiciones vetadas por los novios figuran verdaderos himnos del reggaetón histórico, la cumbia pop y el pop latino. El listado completo de los temas que no sonaron durante la velada incluyó:
- "Ella me levantó" (Daddy Yankee)
- "La isla del sol" (El Símbolo)
- "Ven bailalo" (Ángel y Khriz)
- "La gozadera" (Gente de zona ft. Marc Anthony)
- "No te creas tan importante" (Damas Gratis y Viru Kumbieron)
- "Tusa" (Karol G y Nicki Minaj)
- "La vecinita" (Vico C)
- "Pa' Mayté" (Carlos Vives)
- "Todo de ti" (Rauw Alejandro)
- "El tiburón" (Proyecto Uno)
- "Caraluna" (Bacilos)
- The Killers (banda)
De las bandejas de Ale Sergi al show en vivo de Juliana Gattas
Para suplir las tandas de música comercial descartadas en la lista, la celebración en San Telmo contó con la participación especial de los integrantes de la banda Miranda!. Ale Sergi se puso al frente de las bandejas para ocuparse del set de DJ, mientras que Juliana Gattas animó a los presentes desde el micrófono e interpretó canciones en vivo para los novios y sus invitados.
La velada estuvo reservada exclusivamente para el círculo íntimo de familiares y amigos de la pareja, manteniéndose al margen de grandes producciones abiertas a los medios masivos. Sin embargo, la filtración del papel manuscrito generó de inmediato una intensa conversación entre los seguidores de la artista en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes celebraron la curaduría original y quienes cuestionaron la ausencia de los clásicos bailables.