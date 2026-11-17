Resumen para apurados
- Tras mudarse a Reino Unido, se revelaron detalles de la mansión de Harry y Meghan en California, que se alquilaba para rodajes a US$ 700 por hora antes de que la compraran.
- La pareja adquirió la villa italiana por US$ 14,7 millones al dejar la realeza y hoy reside temporalmente en una finca de los Cotswolds en busca de mayor privacidad.
- Los duques enfrentan una etapa de transición habitacional en Inglaterra, a la espera de encontrar una residencia permanente que garantice su privacidad familiar.
El príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a cambiar de residencia en Reino Unido, pero todavía no encontraron la casa en la que planean instalarse definitivamente. Mientras permanecen en una propiedad prestada en los Cotswolds, se conocieron detalles de la espectacular mansión que dejaron en Montecito, California: una villa de estilo italiano que antes de convertirse en su hogar se ofrecía como locación para producciones audiovisuales por 700 dólares la hora.
Los duques de Sussex se mudaron nuevamente junto a sus hijos, Archie y Lilibet. Apenas dos meses después de instalarse en Inglaterra, abandonaron la vivienda principal de la finca en la que se alojaban y pasaron a otra propiedad ubicada dentro del mismo terreno.
Según informó el Daily Mail, el dueño de la finca es un empresario amigo del príncipe Harry, que les ofreció una casa diferente para que la familia pudiera disfrutar de mayor privacidad. El anfitrión estaría dispuesto a recibirlos durante el tiempo que necesiten, aunque por ahora no hay indicios de que la pareja haya encontrado una residencia propia en el país.
En medio de esta nueva etapa, volvió a llamar la atención la mansión de Montecito, donde Harry y Meghan construyeron su vida en Estados Unidos después de alejarse de sus funciones dentro de la familia real británica.
La mansión de Montecito que se alquilaba por 700 dólares la hora
Antes de que los Sussex la compraran, la propiedad había sido publicada en Giggster, una plataforma que ofrece espacios para rodajes, producciones audiovisuales y sesiones fotográficas.
La oferta establecía una tarifa de 700 dólares por hora, con una contratación mínima de diez horas. Los duques adquirieron posteriormente la vivienda por 14,7 millones de dólares, equivalentes entonces a unos 12,4 millones de euros.
El anuncio describía el lugar como una villa de estilo italiano y detallaba algunas de sus características. Podía recibir equipos de hasta 15 personas y tenía estacionamiento privado para 50 vehículos. También establecía restricciones para los alquileres: no se permitía fumar, ingresar con mascotas, cocinar ni consumir bebidas alcohólicas. Tampoco se autorizaban las grabaciones de contenido para adultos.
Las imágenes difundidas en aquella publicación permiten conocer cómo era la residencia antes de convertirse en el hogar de Harry y Meghan. La arquitectura combinaba elementos clásicos y mediterráneos, con una fachada parcialmente cubierta de hiedra, postigos azules y grandes arcos de piedra.
En el interior predominaba una decoración tradicional, con vigas de madera a la vista, chimeneas de piedra y muebles de estilo rústico. No se conocen en detalle las modificaciones que la pareja pudo haber realizado después de instalarse.
Piscina, cancha de tenis y una vivienda para invitados
La propiedad no se destacaba solamente por su arquitectura. La residencia principal contaba con espacios destinados al entretenimiento, el descanso y el trabajo: biblioteca, despacho, gimnasio, spa con sauna, sala de juegos, cine y bodega.
También disponía de un garaje con capacidad para cinco automóviles. En el exterior, la finca ofrecía amplios jardines con vistas al mar, una rosaleda, cipreses, olivos y setos que contribuían a preservar la privacidad del lugar.
Entre sus instalaciones se encontraban una piscina, una cancha de tenis y una casa destinada a los niños. Además, tenía una vivienda independiente para invitados, equipada con dos dormitorios y dos baños.
La mansión de Montecito fue uno de los principales refugios de Harry y Meghan durante su etapa estadounidense, lejos de las obligaciones institucionales de la monarquía británica. Ahora, con su regreso a Reino Unido y los sucesivos cambios de alojamiento en los Cotswolds, la pareja atraviesa una etapa de transición.