Resumen para apurados
- Fernando Alonso confirmó que correrá el Rally Dakar 2027 en enero en Portugal y Marruecos con Aston Martin, buscando afrontar el desafío en simultáneo con la F1.
- El piloto competirá junto a Marc Coma en un Aston Martin Dreadnought. Alonso ya disputó la carrera en 2020 con Toyota, finalizando en el decimotercer puesto de la general.
- La prueba estrenará recorrido por motivos de seguridad y marcará un exigente inicio de año para Alonso, quien luego afrontará el calendario de 24 fechas de la Fórmula 1.
Fernando Alonso volverá a competir en el Rally Dakar siete años después de su primera experiencia. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, de 45 años, correrá la edición 2027 con Aston Martin, en un equipo que completarán el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, y el brasileño Lucas Moraes, campeón mundial de rally raid en 2025.
La escudería británica confirmó este martes que llevará tres Aston Martin Dreadnought, preparados por Prodrive, a la 49ª edición de la carrera, que se disputará del 9 al 23 de enero. Alonso volverá a tener como copiloto a Marc Coma, con quien terminó 13° en la clasificación general en su debut de 2020, cuando corrió con Toyota y consiguió como mejor resultado un segundo puesto en la octava etapa.
El español no ocultó su entusiasmo en el comunicado del equipo. "En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante", señaló.
Entre el desierto y la Fórmula 1
Alonso aclaró que la Fórmula 1 sigue siendo su prioridad y contó que empezó a pensar en el regreso después de renovar su contrato con Aston Martin por una temporada más. "Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año", explicó.
El calendario le da margen. El Dakar terminará el 23 de enero, antes de los ensayos de pretemporada, y el Mundial de Fórmula 1, que tendrá 24 grandes premios, arrancará en Bahréin, del 12 al 14 de marzo. "Soy piloto de carreras y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir", agregó el español.
La edición 2027 también tendrá un cambio de escenario. Después de disputarse en Arabia Saudita desde 2020, la organización trasladó la competencia a Portugal y Marruecos por la inseguridad que generan los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La largada será el 9 de enero en el Algarve y la llegada, en Marrakech, después de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán cronometrados.