La edición 2027 también tendrá un cambio de escenario. Después de disputarse en Arabia Saudita desde 2020, la organización trasladó la competencia a Portugal y Marruecos por la inseguridad que generan los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La largada será el 9 de enero en el Algarve y la llegada, en Marrakech, después de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán cronometrados.