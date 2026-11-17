Del mercado nocturno de Phuket a la consagración en televisión

El camino de Nene hacia la cima de la música internacional comenzó en las calles de Phuket, donde solía tocar a la gorra ante turistas en el mercado nocturno de Naka. Su formación musical empezó a los siete años con la guitarra acústica, aprendiendo la canción Zombie de The Cranberries en solo tres días. A los nueve años, impulsada por la música pesada que su padre escuchaba en el auto, incluyendo bandas como AC/DC, Deep Purple y Metallica, dio el salto a la guitarra eléctrica.