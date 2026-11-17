De tocar en la calle a ganar America’s Got Talent: la historia de Nene Royal, la adolescente que hoy viaja en jets de lujo
Nene Royal tiene 16 años y se convirtió en la primera tailandesa en ganar el famoso certamen estadounidense. Tras llevarse un millón de dólares, regresó a EE.UU. a bordo de un jet privado para dar el salto definitivo a la música internacional.
La historia de la guitarrista y cantante Rattikarn Amloy, conocida artísticamente como Nene Royal, dio un giro rotundo al consagrarse ganadora de America’s Got Talent (Temporada 21).
A los 16 años, la joven hizo historia al convertirse en la primera concursante de Tailandia en obtener el premio mayor de un millón de dólares en el certamen más competitivo de la televisión estadounidense.
El impacto de su victoria transformó su vida de manera inmediata. Apenas días después de ser coronada en la pantalla norteamericana, la adolescente abordó un jet privado Dassault Falcon 7X —valuado en 17 millones de dólares— para trasladarse entre Los Ángeles y Texas, combinando sus compromisos con la lectura de sus libros escolares a bordo.
Del mercado nocturno de Phuket a la consagración en televisión
El camino de Nene hacia la cima de la música internacional comenzó en las calles de Phuket, donde solía tocar a la gorra ante turistas en el mercado nocturno de Naka. Su formación musical empezó a los siete años con la guitarra acústica, aprendiendo la canción Zombie de The Cranberries en solo tres días. A los nueve años, impulsada por la música pesada que su padre escuchaba en el auto, incluyendo bandas como AC/DC, Deep Purple y Metallica, dio el salto a la guitarra eléctrica.
Ese recorrido desembocó en su audición para America’s Got Talent, donde la interpretación de Zombie se viralizó en redes sociales acumulando más de 20 millones de reproducciones. A lo largo del programa, se consolidó con actuaciones de alto impacto como Black Hole Sun de Soundgarden (que le valió el Golden Buzzer) y Seven Nation Army de The White Stripes en la jornada final.
En la noche previa a la consagración, la adolescente compartió escenario con la emblemática banda Linkin Park para interpretar The Emptiness Machine. Además de su destreza técnica, levantó una bandera de empoderamiento al postular públicamente que las mujeres también pueden ser estrellas del rock pesado. Su triunfo desató festejos masivos en Tailandia y felicitaciones del primer ministro Anutin Charnvirakul.
Entrevistas en EE.UU., estudios y el mapa de su futuro
Instalada nuevamente en territorio norteamericano, la agenda de Nene combina entrevistas en cadenas de televisión como Today in AZ, Rockford News First y KCRA 3 con reuniones de producción.
Recientemente, publicó imágenes en Los Ángeles desde el estudio de grabación de James Fauntleroy, reconocido productor ganador del Grammy que ha trabajado con figuras como Beyoncé, Bruno Mars, Rihanna y Lady Gaga.
A pesar del vertiginoso ritmo de su carrera en Norteamérica, la familia ratificó que la prioridad inmediata seguirá siendo su formación: completará dos años más de escuela secundaria en Tailandia antes de radicarse en Estados Unidos para estudiar la carrera universitaria de Música.
En paralelo, su calendario confirma presentaciones junto a consagradas figuras: el 13 de octubre de 2026 abrirá el show de la banda de heavy metal Avenged Sevenfold en Singapur, y el 21 de noviembre participará como invitada especial en el concierto por el 30º aniversario de la mítica banda local LOSO en Bangkok, cerrando un ciclo que la llevó de los puestos callejeros a los grandes escenarios del mundo.