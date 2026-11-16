Resumen para apurados
- Catalina Rocchia Ferro anunció este lunes su renuncia al directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes en Tucumán para dar un paso al costado en su gestión.
- Comunicó su salida en redes sociales y agradeció a empleados, cañeros y entidades del sector azucarero como el CART y el CAA por los años de trabajo compartido.
- La salida de la directiva genera expectativa sobre la futura conducción de la empresa azucarera, cuyo directorio evitó pronunciarse sobre su reemplazo inmediato.
Catalina Rocchia Ferro anunció este lunes que deja su cargo en el directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes. Primero lo expresó con una publicación en sus redes sociales y luego en declaraciones a LA GACETA.
"Hoy decido dar un paso al costado", expresó a través de sus historias de Instagram, dando inicio a un mensaje cargado de agradecimientos y reconocimientos por su paso por la firma.
En un texto que compartió con LA GACETA, la hasta ahora directiva agradeció "profundamente" a todas las personas que integran Los Balcanes por "la confianza, el compromiso y el trabajo compartido a lo largo de estos años".
Su reconocimiento también se extendió a los proveedores y a los productores cañeros, con quienes, según sus palabras, construyó una relación basada en el acompañamiento y la confianza mutua.
Asimismo, dedicó un párrafo especial a las instituciones del sector. Expresó su gratitud al Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), al Centro Azucarero Argentino (CAA), a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y a sus colegas industriales, con quienes compartió "experiencias, desafíos y esfuerzos por el desarrollo de nuestra actividad".
"Haber acompañado el crecimiento de Los Balcanes y trabajado junto a tantas personas comprometidas con la industria azucarera fue un desafío y un orgullo que llevaré conmigo", afirmó.
Para cerrar, dejó un mensaje de despedida con la mirada puesta en el futuro: "Me voy con gratitud por todo lo construido, por los vínculos que me deja esta etapa y con los mejores deseos para el futuro de la compañía".
Luego de darse a conocer esta noticia, LA GACETA intentó comunicarse con el directorio de la empresa, pero no tuvo respuestas.