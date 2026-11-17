El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó la magnitud de la caída de la pobreza informada por el Indec y advirtió que el indicador podría volver a subir en los próximos meses. Así lo sostuvo el sociólogo e investigador Eduardo Donza, quien detalló los sesgos metodológicos de la medición actual y el deterioro del mercado laboral.
En diálogo con LA GACETA Play, Donza explicó que el cálculo oficial compara los ingresos declarados por los hogares con una Canasta Básica Total elaborada a partir de patrones de consumo de 2004 y 2005, cuando las tarifas de servicios públicos, el transporte, los medicamentos y la educación privada estaban fuertemente subsidiados o regulados. Dado que esos gastos fijos aumentaron muy por encima de los alimentos, su bajo peso relativo en la fórmula genera un subregistro. Según estimaciones del observatorio, con una canasta actualizada el índice de pobreza se ubicaría entre cuatro y cinco puntos porcentuales por encima del dato oficial.
Más allá de la discusión estadística, el especialista señaló que el descenso observado tras el pico del 52% registrado a comienzos de 2024 respondió al rebote posterior al impacto inflacionario de la devaluación de diciembre de 2023 y a la posterior desaceleración de los precios. Sin embargo, advirtió que desde el primer semestre de este año esa recomposición salarial se agotó.
A este estancamiento de los ingresos se suma una creciente complejización del mercado laboral, marcada por el cierre de comercios e industrias y el achicamiento de plantillas, lo que reduce los recursos disponibles en los hogares. De cara al futuro inmediato, Donza sostuvo que, sin caer en miradas apocalípticas, es muy probable que el porcentaje de población bajo la línea de pobreza comience nuevamente a elevarse.