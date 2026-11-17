En diálogo con LA GACETA Play, Donza explicó que el cálculo oficial compara los ingresos declarados por los hogares con una Canasta Básica Total elaborada a partir de patrones de consumo de 2004 y 2005, cuando las tarifas de servicios públicos, el transporte, los medicamentos y la educación privada estaban fuertemente subsidiados o regulados. Dado que esos gastos fijos aumentaron muy por encima de los alimentos, su bajo peso relativo en la fórmula genera un subregistro. Según estimaciones del observatorio, con una canasta actualizada el índice de pobreza se ubicaría entre cuatro y cinco puntos porcentuales por encima del dato oficial.