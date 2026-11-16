Santiago Bausili afirmó que la estabilidad debe dar paso a una etapa de crecimiento

Resumen para apurados
- El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó este lunes en las Jornadas Monetarias que, tras lograr la estabilidad económica, el país debe enfocarse en crecer e invertir.
- Bausili explicó que la agenda superó la gestión de crisis y déficits, permitiendo canalizar el ahorro interno hacia la inversión privada y desregular mercados.
- El funcionario defendió la "destrucción creativa" y prevé que las reformas impulsarán la productividad y el empleo, obligando a varias empresas a reconvertirse.
La estabilización de la economía abrió, según el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, una nueva etapa en la que la discusión debe concentrarse en cómo impulsar la inversión, elevar la productividad y desarrollar los mercados financieros. En ese escenario, el funcionario defendió la idea de “destrucción creativa” como parte de las transformaciones que atraviesa el país y advirtió que las reformas pueden generar oportunidades para algunas empresas y exigir que otras se adapten.
“La Argentina está atravesando una transformación muy profunda”, afirmó este lunes durante la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026. Bausili señaló que durante años el debate económico estuvo centrado en la administración de los desequilibrios, el financiamiento del déficit, las restricciones y la prevención de nuevas crisis. Ahora, sostuvo, puede enfocarse en los factores vinculados con el desarrollo de largo plazo, consignó el diario "Ámbito".
De acuerdo con el titular del BCRA, haber alcanzado la estabilización permite discutir cómo ampliar la inversión, aumentar la productividad y profundizar los mercados financieros. También incluyó en esa agenda a la tecnología, la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial, junto con los desafíos que estos cambios representan para los bancos centrales.
El ahorro y condiciones para crecer
Uno de los ejes de la exposición fue la necesidad de canalizar el ahorro de los argentinos hacia oportunidades de inversión dentro del país. Bausili planteó que ese objetivo requiere, además, construir instituciones capaces de sostener esas condiciones en el tiempo y proteger la previsibilidad económica frente a los cambios.
“La pregunta que nos interesa es: ¿Cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad?”, expresó. En esa línea, explicó que estabilizar una economía demanda disciplina, consistencia y credibilidad, mientras que el crecimiento sostenido requiere sumar inversión, innovación, ahorro y mercados financieros más desarrollados.
También mencionó la necesidad de reasignar recursos y mejorar la productividad. Según afirmó, varias de esas condiciones ya comenzaron a darse y vinculó el orden macroeconómico con mejores posibilidades para la inversión privada, el crédito y la asignación de capital, trabajo y talento.
Qué es la "destrucción creativa"
Bausili explicó que el concepto de “destrucción creativa” suele relacionarse con la innovación: una nueva tecnología, una empresa o una forma diferente de producir puede desplazar a una estructura anterior. Sin embargo, extendió esa definición al impacto que pueden tener las reformas sobre las barreras que limitan la competencia, la rentabilidad de las inversiones y la aparición de nuevos proyectos.
“Nos parece interesante pensar que las reformas como las que estamos viviendo también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, sostuvo. Según detalló, esos cambios pueden quitar trabas, facilitar el ingreso de nuevos competidores, favorecer las inversiones y permitir una mejor asignación de los recursos.
En ese proceso, señaló, pueden surgir nuevas actividades y habrá empresas que encuentren oportunidades para crecer, mientras que otras deberán adaptarse. También remarcó que el ahorro necesita proyectos que financiar y que los recursos deben dirigirse hacia los sectores donde puedan generar mayor valor.
“El desafío es que esa transformación produzca creación, más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades para desarrollar proyectos en nuestro país”, afirmó.