Santiago Bausili afirmó que la estabilidad debe dar paso a una etapa de crecimiento

La estabilización de la economía abrió, según el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, una nueva etapa en la que la discusión debe concentrarse en cómo impulsar la inversión, elevar la productividad y desarrollar los mercados financieros. En ese escenario, el funcionario defendió la idea de “destrucción creativa” como parte de las transformaciones que atraviesa el país y advirtió que las reformas pueden generar oportunidades para algunas empresas y exigir que otras se adapten.