EconomíaNoticias económicas

Santiago Bausili afirmó que la estabilidad debe dar paso a una etapa de crecimiento

El titular del Banco Central sostuvo que las reformas pueden impulsar nuevas actividades, inversiones y empleos, aunque también obliguen a algunas empresas a reconvertirse.

Santiago Bausili, director del Banco Central.
Santiago Bausili, director del Banco Central.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó este lunes en las Jornadas Monetarias que, tras lograr la estabilidad económica, el país debe enfocarse en crecer e invertir.
  • Bausili explicó que la agenda superó la gestión de crisis y déficits, permitiendo canalizar el ahorro interno hacia la inversión privada y desregular mercados.
  • El funcionario defendió la "destrucción creativa" y prevé que las reformas impulsarán la productividad y el empleo, obligando a varias empresas a reconvertirse.
Resumen generado con IA

La estabilización de la economía abrió, según el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, una nueva etapa en la que la discusión debe concentrarse en cómo impulsar la inversión, elevar la productividad y desarrollar los mercados financieros. En ese escenario, el funcionario defendió la idea de “destrucción creativa” como parte de las transformaciones que atraviesa el país y advirtió que las reformas pueden generar oportunidades para algunas empresas y exigir que otras se adapten.

“La Argentina está atravesando una transformación muy profunda”, afirmó este lunes durante la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026. Bausili señaló que durante años el debate económico estuvo centrado en la administración de los desequilibrios, el financiamiento del déficit, las restricciones y la prevención de nuevas crisis. Ahora, sostuvo, puede enfocarse en los factores vinculados con el desarrollo de largo plazo, consignó el diario "Ámbito".

De acuerdo con el titular del BCRA, haber alcanzado la estabilización permite discutir cómo ampliar la inversión, aumentar la productividad y profundizar los mercados financieros. También incluyó en esa agenda a la tecnología, la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial, junto con los desafíos que estos cambios representan para los bancos centrales.

El ahorro y condiciones para crecer

Uno de los ejes de la exposición fue la necesidad de canalizar el ahorro de los argentinos hacia oportunidades de inversión dentro del país. Bausili planteó que ese objetivo requiere, además, construir instituciones capaces de sostener esas condiciones en el tiempo y proteger la previsibilidad económica frente a los cambios.

El Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI y analiza comprar dólares al Banco Central

El Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI y analiza comprar dólares al Banco Central

“La pregunta que nos interesa es: ¿Cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad?”, expresó. En esa línea, explicó que estabilizar una economía demanda disciplina, consistencia y credibilidad, mientras que el crecimiento sostenido requiere sumar inversión, innovación, ahorro y mercados financieros más desarrollados.

También mencionó la necesidad de reasignar recursos y mejorar la productividad. Según afirmó, varias de esas condiciones ya comenzaron a darse y vinculó el orden macroeconómico con mejores posibilidades para la inversión privada, el crédito y la asignación de capital, trabajo y talento.

Qué es la "destrucción creativa"

Bausili explicó que el concepto de “destrucción creativa” suele relacionarse con la innovación: una nueva tecnología, una empresa o una forma diferente de producir puede desplazar a una estructura anterior. Sin embargo, extendió esa definición al impacto que pueden tener las reformas sobre las barreras que limitan la competencia, la rentabilidad de las inversiones y la aparición de nuevos proyectos.

“Nos parece interesante pensar que las reformas como las que estamos viviendo también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, sostuvo. Según detalló, esos cambios pueden quitar trabas, facilitar el ingreso de nuevos competidores, favorecer las inversiones y permitir una mejor asignación de los recursos.

En ese proceso, señaló, pueden surgir nuevas actividades y habrá empresas que encuentren oportunidades para crecer, mientras que otras deberán adaptarse. También remarcó que el ahorro necesita proyectos que financiar y que los recursos deben dirigirse hacia los sectores donde puedan generar mayor valor.

“El desafío es que esa transformación produzca creación, más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades para desarrollar proyectos en nuestro país”, afirmó.

Temas Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaSantiago BausiliArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Ingenios de Tucumán adquirió La Trinidad

Ingenios de Tucumán adquirió La Trinidad

Sondeo: ¿Hasta qué momento del mes te alcanzan tus ingresos?

Sondeo: ¿Hasta qué momento del mes te alcanzan tus ingresos?

Cerraron al menos 82 sucursales de supermercados y mayoristas desde 2025 en Argentina

Cerraron al menos 82 sucursales de supermercados y mayoristas desde 2025 en Argentina

Inocencia fiscal: ¿cómo operará la reducción de multas para las PyME?

Inocencia fiscal: ¿cómo operará la reducción de multas para las PyME?

Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Cartas de lectores: Elena Roger

Cartas de lectores: Elena Roger

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Comentarios