Diputados convocó a una sesión especial con la ley de Malvinas y la reforma del BCRA como ejes de la agenda

Resumen para apurados
- Diputados sesionará este miércoles en el Congreso a pedido del oficialismo para debatir la ley de Malvinas y la reforma del Banco Central antes del cierre de ordinarias.
- La actividad se retoma tras semanas de parálisis. El oficialismo negocia votos con bloques dialoguistas para destrabar puntos conflictivos en materia penal y electoral.
- El debate definirá la sanción de la reforma del BCRA, el endurecimiento de penas por la explotación en Malvinas y la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-EFTA.
La Cámara de Diputados de la Nación retomará este miércoles 18 de noviembre la actividad en el recinto, luego de varias semanas de interrupciones en la agenda parlamentaria. La convocatoria a una sesión especial para las 12 fue formalizada a partir de un pedido presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores.
Con esta sesión, el oficialismo busca reactivar el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para las últimas semanas del período de sesiones ordinarias, después de las interrupciones vinculadas con las elecciones legislativas en Estados Unidos (EEUU) y la visita del papa León XIV.
Entre los principales temas del temario figuran la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que deberá recibir la sanción definitiva de Diputados. También se incluyeron iniciativas relacionadas con acuerdos comerciales internacionales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen de pequeñas y medianas empresas, consignó el diario "Ámbito".
La ley de Malvinas, entre las negociaciones y los votos
Uno de los principales focos de atención estará puesto en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para endurecer las sanciones por la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
La iniciativa también contempla modificaciones en la organización de áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.
Si bien el oficialismo confía en conseguir los respaldos necesarios para aprobar el proyecto en general, todavía mantiene negociaciones con el PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para resolver diferencias sobre algunos artículos.
El principal punto de conflicto se concentra en el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.
Ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos por tratarse de materia electoral, una cantidad de respaldos que La Libertad Avanza todavía no tiene asegurada. Los cuestionamientos de distintos bloques dialoguistas y legisladores provinciales obligan al oficialismo a mantener las conversaciones hasta último momento para evitar que las diferencias condicionen la votación.
La reforma del Banco Central
Otro de los proyectos centrales para la Casa Rosada será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa llegó a Diputados después de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. Ahora, la Cámara baja deberá resolver si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta para convertirla en ley.
La agenda parlamentaria también contempla el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y forma parte de la estrategia de apertura comercial del bloque regional.