Diputados convocó a una sesión especial con la ley de Malvinas y la reforma del BCRA como ejes de la agenda

La Cámara de Diputados de la Nación retomará este miércoles 18 de noviembre la actividad en el recinto, luego de varias semanas de interrupciones en la agenda parlamentaria. La convocatoria a una sesión especial para las 12 fue formalizada a partir de un pedido presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores.