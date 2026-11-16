Paso a paso para hacer helado de dulce de leche casero

El procedimiento para preparar el postre helado es sencillo. Solo deben tenerse en cuenta dos aspectos cruciales. El primero tiene que ver con el batido de la crema, que no debe cortarse en ningún momento. Para ello, es importante controlar la temperatura a la que se encuentra el contenedor donde se bate. El segundo punto a considerar es la incorporación de esa crema con el dulce de leche, que no debe hacerse, bajo ningún punto de vista, con la modalidad de batido.