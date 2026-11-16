Resumen para apurados
- La cocinera Lorena Salinas presentó en redes una receta para hacer helado de dulce de leche casero en verano, sin usar máquinas y para resolver un postre con solo tres ingredientes.
- El método consiste en batir crema de leche fría e incorporarla con movimientos envolventes al dulce de leche y chocolate picado, para luego llevarla al freezer durante ocho horas.
- Esta propuesta simplifica la pastelería hogareña y fomenta alternativas más económicas y accesibles frente a los productos industriales durante los meses de altas temperaturas.
El dulce de leche es el emblema nacional de los untables. Por eso, el helado de dulce de leche vuelve a convertirse en uno de los favoritos con cada temporada de calor. La influencer de cocina Lorena Salinas explicó su paso a paso para preparar este postre, perfecto para el verano. Lleva pocos ingredientes y lo más importante es que no requiere una máquina especial para crear la textura del helado.
Para su preparación, según compartió en su plataforma de cocina, Salinas utilizó solamente tres ingredientes. El primero, ½ litro de crema de leche que debe estar fría, recién salida de la heladera. También 400 gramos de dulce de leche y, quienes quieran preparar el especial dulce de leche granizado, podrán utilizar 100 gramos de chocolate picado para darle un toque extra.
Paso a paso para hacer helado de dulce de leche casero
El procedimiento para preparar el postre helado es sencillo. Solo deben tenerse en cuenta dos aspectos cruciales. El primero tiene que ver con el batido de la crema, que no debe cortarse en ningún momento. Para ello, es importante controlar la temperatura a la que se encuentra el contenedor donde se bate. El segundo punto a considerar es la incorporación de esa crema con el dulce de leche, que no debe hacerse, bajo ningún punto de vista, con la modalidad de batido.
El primer paso es batir la crema de leche hasta que quede espumosa. No hay que batir de más, si no puede cortarse y quedará inutilizada para este postre.
Luego, agregar ¼ de la crema batida al dulce de leche. Mezclar con una espátula y no con tenedor ni batidor metálico.
Añadir el resto de la crema batida y seguir incorporándola con una espátula mediante movimientos envolventes.
En caso de querer un helado granizado, agregar el chocolate picado. Continuar con los mismos movimientos envolventes.
Verter el helado en un contenedor apto para freezer y congelarlo al menos por ocho horas.
Key lime pie: un postre helado fácil de preparar
Los amantes de los postres ácidos frutales, pero dulces, podrían volverse fanáticos de este postre. Para la base del key lime pie necesitarás 150 gramos de galletitas trituradas. Pueden ser de vainilla, pero también queda bien con chocolate, según lo que prefieras. Además, necesitarás 80 gramos de manteca derretida para ligar las galletas trituradas.
Para el relleno de lima se necesitan 300 gramos de queso crema azul que se mezclará con 150 mililitros de crema de leche para batir –es esencial para que adopte la consistencia correcta–. Se endulzará con 50 gramos de azúcar y, además, se necesitan tres yemas de huevo y el jugo y la ralladura de tres limas completas. Si te gusta menos intenso, podés ponerle menos cantidad de ralladura. Además, separá 100 mililitros de crema de leche para decorar.
Para armar la base de esta tarta, deberás picar o procesar las galletas para que queden como una especie de harina. Luego, agregar la manteca derretida para ligar el polvo de galleta. Pasá toda la mezcla a la base de un molde previamente enmantecado y aplastalo con una cuchara para darle forma a la parte que soportará la crema.
Llevá la base a la heladera.
En otro recipiente, mezclá el queso crema con la crema para batir y dos yemas de huevo de manera que quede una pasta homogénea.
Limpiá bien las limas y rallá las cáscaras. Separá la ralladura en una compotera y reservala. Exprimí las limas asegurándote de quitarles las semillas en caso de que tengan.
Mezclá el jugo y la ralladura con la pasta anterior de yemas, crema y queso. Retirá la base de la heladera y agregá la crema de limón. Llevá por lo menos seis horas al freezer para que se endurezca y adopte la textura de un helado de limón.
Antes de terminar el tiempo, batí el resto de la crema de leche con la yema para formar una crema sin limón y, una vez que esté lista, agregala en la parte superior de la tarta. Rallá otra media lima para decorar por encima.