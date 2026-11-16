Viajaba en colectivo, una maniobra brusca la hizo caer y ahora recibirá una indemnización millonaria
Un tribunal condenó a la empresa de la línea 318 a pagar más de $13 millones a una pasajera que sufrió graves secuelas tras una maniobra imprudente en Adrogué. La compañía negó el accidente durante una década, pero los registros de la tarjeta Sube resultaron clave para desmentirla.
Resumen para apurados
- La Justicia de Lomas de Zamora ordenó indemnizar con $13,2 millones a una pasajera lesionada en 2016 tras una frenada brusca de la línea 318 en Adrogué.
- La empresa negó el hecho durante diez años, pero los registros de la tarjeta SUBE, testigos y pericias médicas confirmaron el accidente y las secuelas físicas y psíquicas.
- El fallo sienta un precedente clave sobre la validez de los datos de la tarjeta SUBE como prueba concluyente para responsabilizar a las empresas de transporte público.
Después de 10 años, la Justicia resolvió indemnizar a una mujer que viajaba en la línea 318 y sufrió graves lesiones debido a una brusca frenada del chofer cuando circulaba por las calles Esteban Adrogué y Rosales, en la localidad de Adrogué, partido bonaerense de Almirante Brown. Tras la negación del hecho por parte de la empresa, los jueces determinaron resarcir económicamente a la víctima luego de que se comprobara el episodio.
La mujer, que acababa de subirse a una unidad de la firma Micro Ómnibus Mitre S.A. en el partido de Almirante Brown, recibirá la abultada cifra de $13.200.000 en concepto de indemnización luego de que en marzo de 2016 sufriera un golpe contra un caño pasamanos y terminara en el piso del vehículo, con lesiones físicas y psicológicas.
Tras una década de litigio, una mujer recibirá una millonaria suma como indemnización
La sentencia se dictó 10 años después del violento episodio, este 10 de noviembre de 2026. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Lomas de Zamora falló a favor de la demandante tras comprobar que el hecho —en primera instancia refutado por la compañía— efectivamente ocurrió y provocó una serie de heridas físicas con incapacidades, consecuencias patrimoniales, perjuicios psíquicos y afecciones morales que debían repararse económicamente.
El tribunal se valió de los registros de la tarjeta SUBE de la víctima, testigos dentro del transporte y el informe del Policlínico Gran Buenos Aires, que consignó que aquellas dolencias se habían producido a bordo de la unidad. A partir de ello y de una pericia médica que acreditó todas las secuelas, la Justicia hizo lugar a la demanda contra Micro Ómnibus Mitre S.A., responsable de la línea 318, y le ordenó pagar a María Rosa Ledesma una indemnización de $13.200.000, más los intereses correspondientes.
Cómo fue la maniobra en Adrogué que le provocó las graves lesiones
El violento episodio se desencadenó el 13 de marzo de 2016, alrededor de las 16.30, luego de que Ledesma aguardara el transporte en una parada ubicada sobre la avenida Espora, entre las calles Esteban Adrogué y Rosales. La pasajera había logrado ascender al interno 12 de la línea 318 y caminaba por el pasillo en busca de los asientos disponibles en la parte trasera del vehículo.
Sin embargo, apenas la unidad avanzó unos 50 metros desde la parada, el conductor ejecutó una frenada imprevista y brusca. La maniobra provocó que la mujer perdiera por completo el equilibrio y saliera despedida hacia adelante, impactando de lleno contra un caño pasamanos antes de caer pesadamente al suelo.
La Justicia demostró la culpabilidad a partir de la tarjeta Sube
Durante el extenso proceso judicial, tanto la firma Micro Ómnibus Mitre S.A. como su aseguradora, Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, negaron de plano la existencia del accidente y cuestionaron la veracidad de los daños reclamados por la damnificada.
Para destrabar el conflicto, el juzgado analizó una serie de elementos probatorios que resultaron determinantes para reconstruir lo sucedido arriba del colectivo. En primer lugar, un informe oficial sobre los movimientos de la tarjeta SUBE de Ledesma confirmó que la mujer había abonado su boleto en una unidad de la empresa demandada exactamente a las 16.29 de aquel 13 de marzo, apenas un minuto antes del horario denunciado.
Las secuelas del grave accidente
A este registro electrónico se sumó el testimonio clave de Dora Raquel Romero, otra pasajera que presenció la secuencia y cuyo relato coincidió plenamente con la versión de la víctima. Finalmente, la historia clínica aportada por el Policlínico Gran Buenos Aires terminó de cerrar el círculo probatorio al dejar asentado que las heridas atendidas habían sido producidas mientras la paciente viajaba en un transporte público.
La pericia médica realizada en el marco de la causa determinó el alcance de las secuelas que el golpe dejó en Ledesma. Según el informe de la especialista, la mujer sufrió una tenosinovitis en el hombro derecho —que le generó una incapacidad parcial y permanente del 9%— y un esguince en la muñeca del mismo lado con debilidad ligamentaria y articular, lo que sumó otro 4% de invalidez definitiva.
El desglose de la indemnización y los intereses
En el plano psicológico, el diagnóstico arrojó un trastorno por estrés postraumático de intensidad entre grado I y II, cuadro por el cual se le recomendó afrontar un tratamiento psicoterapéutico de dos sesiones semanales durante al menos un año.
Con estos parámetros, la Justicia desglosó los $13.200.000 de capital indemnizatorio en cuatro rubros específicos: $7.500.000 por incapacidad física y sus consecuencias patrimoniales; $3.800.000 en concepto de daño moral; $1.700.000 por perjuicio psíquico y tratamiento; y $200.000 destinados a cubrir gastos médicos, farmacéuticos y de traslados.
Además de la suma base, el fallo estableció que deberán aplicarse intereses retroactivos desde el 13 de marzo de 2016 hasta la fecha de la sentencia a una tasa del 6% anual. Desde este noviembre y hasta que se concrete el pago efectivo, correrá la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días.