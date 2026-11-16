Viajaba en colectivo, una maniobra brusca la hizo caer y ahora recibirá una indemnización millonaria

El tribunal se valió de los registros de la tarjeta SUBE de la víctima, testigos dentro del transporte y el informe del Policlínico Gran Buenos Aires, que consignó que aquellas dolencias se habían producido a bordo de la unidad. A partir de ello y de una pericia médica que acreditó todas las secuelas, la Justicia hizo lugar a la demanda contra Micro Ómnibus Mitre S.A., responsable de la línea 318, y le ordenó pagar a María Rosa Ledesma una indemnización de $13.200.000, más los intereses correspondientes.