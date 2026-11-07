Política

El transporte público incorporará unos 60 colectivos hasta fin de año

TRANSPORTE. Un colectivo incorporado recientemente en la línea provincial 123.
TRANSPORTE. Un colectivo incorporado recientemente en la línea provincial 123.

La Aetat sumará coches a la flota provincial y a la municipal. El Gobierno dio prórroga a un alivio de deuda del sector empresarial.

Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la cámara empresarial AETAT sumará cerca de 60 colectivos a las flotas provincial y municipal hasta fin de año para mejorar el servicio de transporte público.
  • La medida se concreta tras la prórroga otorgada por el Gobierno a un alivio de deudas para las empresas del sector automotor, permitiendo la renovación paulatina de unidades.
  • Con estas nuevas unidades, se busca optimizar las frecuencias y la calidad del servicio para los usuarios tucumanos, consolidando la recuperación del sistema de transporte.
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