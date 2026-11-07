El transporte público incorporará unos 60 colectivos hasta fin de año
La Aetat sumará coches a la flota provincial y a la municipal. El Gobierno dio prórroga a un alivio de deuda del sector empresarial.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la cámara empresarial AETAT sumará cerca de 60 colectivos a las flotas provincial y municipal hasta fin de año para mejorar el servicio de transporte público.
- La medida se concreta tras la prórroga otorgada por el Gobierno a un alivio de deudas para las empresas del sector automotor, permitiendo la renovación paulatina de unidades.
- Con estas nuevas unidades, se busca optimizar las frecuencias y la calidad del servicio para los usuarios tucumanos, consolidando la recuperación del sistema de transporte.
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