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Se recibió de abogado y se volvió viral por su increíble parecido con Leandro Paredes

Lucas Fernández, de 26 años, compartió las imágenes de su festejo tras terminar la carrera de Abogacía, pero los comentarios tomaron un rumbo inesperado. Los usuarios incluso le pusieron un particular apodo.

Publicó las fotos de su recibida, recibió cientos de felicitaciones y todos le encontraron un parecido con Leandro Paredes
Publicó las fotos de su recibida, recibió cientos de felicitaciones y todos le encontraron un parecido con Leandro Paredes TN
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lucas Fernández se volvió viral en redes tras recibirse de abogado en Buenos Aires, luego de que miles de usuarios destacaran su gran parecido con Leandro Paredes.
  • Tras siete años de estudio postergados por la pandemia, el joven de 26 años festejó su título con amigos, quienes junto a usuarios lo apodaron "el Paredes de Temu".
  • Aunque aclaró que no buscaba fama sino celebrar su profesión, el fenómeno refleja cómo la cultura de redes transforma logros personales en virales humorísticos.
Resumen generado con IA

Lucas Emmanuel Fernández tiene 26 años, vive en la zona de San Francisco Solano y acaba de recibirse de abogado. Sin embargo, la publicación con la que compartió su logro académico terminó teniendo una repercusión inesperada: cientos de usuarios destacaron su parecido físico con Leandro Paredes.

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Las comparaciones se multiplicaron en las redes sociales y hasta le pusieron un apodo: “El Paredes de Temu”. Lo que comenzó como una felicitación por haber terminado la carrera se transformó en un fenómeno viral.

Quién es Lucas Fernández, el abogado que se volvió viral por su parecido con Paredes

Lucas tiene 26 años y es oriundo de San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Después de siete años de estudio, finalmente consiguió el título de abogado, una meta que había tenido que postergar durante la pandemia.

Se recibió de abogado y se volvió viral por su increíble parecido con Leandro Paredes Medios Az

Para celebrar el momento, compartió fotografías de su recibida junto a familiares y amigos. En las imágenes se lo ve festejando con espuma y rodeado de sus seres queridos.

Pero entre los mensajes de felicitaciones comenzaron a aparecer comentarios sobre sus rasgos físicos. Muchos usuarios encontraron una llamativa semejanza con Leandro Paredes, actual futbolista de Boca y campeón del mundo en Qatar 2022.

La comparación generó una ola de reacciones y convirtió al joven abogado en protagonista de publicaciones y bromas en distintas plataformas.

Por qué lo llaman "el Paredes de Temu"

El parecido con el futbolista no era una observación completamente nueva para Lucas. Según contó en diálogo con TN, sus amigos, familiares y su novia ya le habían señalado algunas similitudes.

"De vez en cuando mis amigos, mi novia y familiares me decían que tenía un parecido, pero no más que eso", explicó.

Sin embargo, nunca imaginó que la comparación trascendería su círculo cercano y llegaría a miles de usuarios de las redes sociales.

Entre los comentarios apareció el apodo de "El Paredes de Temu", una referencia humorística a la plataforma de compras online que rápidamente se popularizó entre quienes compartieron sus fotografías.

La aclaración del abogado que se volvió viral en las redes

Ante la repercusión, Lucas explicó que su intención nunca fue llamar la atención por su semejanza con el jugador de Boca.

"Yo en ningún momento me hice pasar por él ni hablé de mi 'parecido'. Mi publicación fue solo referida al título de abogacía, pero se hizo viral por ese motivo", aclaró.

Así, el joven pasó de compartir una noticia personal vinculada con sus siete años de formación académica a convertirse en una figura viral por una comparación inesperada con uno de los futbolistas argentinos más reconocidos.

Mientras las redes continúan destacando el parecido, Lucas tiene un motivo propio para celebrar: después de años de estudio y una carrera atravesada por la pandemia, finalmente consiguió su título de abogado.

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