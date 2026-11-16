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¿Cuánto cuesta comer en los comedores de la UNT? Los precios para estudiantes en Tucumán

Los precios de la Universidad Nacional de Tucumán permiten desayunar por $1.000 y almorzar por $3.000. Dónde funcionan las sedes y cómo tramitar el carnet.

COMEDOR UNIVERSITARIO. Los valores se mantienen en los distintos comedores de la universidad. / MEDIOS UNT
COMEDOR UNIVERSITARIO. Los valores se mantienen en los distintos comedores de la universidad. / MEDIOS UNT
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT ofrece en Tucumán desayunos a $1.000 y almuerzos a $3.000 para sus alumnos en sus comedores de Quinta Agronómica y centro, buscando abaratar sus costos diarios.
  • Para acceder al beneficio se tramita un carnet gratuito con DNI y constancia de estudio. Las sedes ofrecen platos tradicionales, opciones vegetarianas y aptas para celíacos.
  • Esta política de contención económica resulta clave para la permanencia estudiantil en las aulas frente al impacto de la inflación y el costo de vida universitario en la provincia.
Resumen generado con IA

Entre clases, apuntes y horas de estudio, resolver dónde almorzar puede convertirse en otro gasto para los universitarios. En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), los comedores ofrecen una alternativa con tarifas especiales: los estudiantes que tienen carnet pueden desayunar por $1.000 y almorzar por $3.000.

Los precios son los mismos en las distintas sedes de la institución. Una de ellas funciona en el Centro Universitario Ing. Roberto Herrera, conocido como Centro Herrera, en la Quinta Agronómica, sobre avenida Independencia al 1800, a pocos metros de la Facultad de Arquitectura.

La universidad también cuenta con el comedor Juan Francisco Carreras, ubicado en Jujuy 467, en el centro de San Miguel de Tucumán. El espacio está destinado a estudiantes de Medicina, Bioquímica, Artes, Ciencias Naturales, la Escuela de Enfermería y el Instituto Técnico, aunque también pueden utilizarlo otros integrantes de la comunidad universitaria que desarrollen actividades en la institución.

Qué opciones hay y cómo acceder

En los comedores de la UNT se ofrecen menús tradicionales, vegetarianos y sin TACC. De esta manera, los estudiantes pueden elegir entre distintas alternativas para resolver sus comidas durante la jornada académica.

Para acceder a los precios estudiantiles es necesario contar con el carnet del comedor. El trámite es personal y gratuito, y se realiza en la sede del establecimiento.

Quienes quieran obtenerlo deben presentar una constancia de alumno regular —o de inscripción, en el caso de los ingresantes—, una fotocopia del DNI y una foto carnet de 4x4.

Con desayunos a $1.000 y almuerzos a $3.000, los comedores universitarios representan una opción para quienes pasan varias horas en las facultades y buscan cuidar sus gastos sin salir del ámbito de la UNT.

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