¿Cuánto cuesta comer en los comedores de la UNT? Los precios para estudiantes en Tucumán

La universidad también cuenta con el comedor Juan Francisco Carreras, ubicado en Jujuy 467, en el centro de San Miguel de Tucumán. El espacio está destinado a estudiantes de Medicina, Bioquímica, Artes, Ciencias Naturales, la Escuela de Enfermería y el Instituto Técnico, aunque también pueden utilizarlo otros integrantes de la comunidad universitaria que desarrollen actividades en la institución.