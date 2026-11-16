Así es la casa de Mario Massaccesi: una cocina minimalista, mucha luz natural y una escalera que se roba todas las miradas

El periodista y conductor Mario Massaccesi mostró algunos rincones de su casa a través de Instagram y dejó ver una propuesta de decoración en la que predominan la funcionalidad, los tonos neutros y los materiales naturales. Lejos de los ambientes recargados, la vivienda apuesta por una estética contemporánea, con espacios pensados para aprovechar la luz natural y mantener una conexión visual con el exterior.