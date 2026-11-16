Así es la casa de Mario Massaccesi: una cocina minimalista, mucha luz natural y una escalera que se roba todas las miradas
El periodista y conductor compartió imágenes de su hogar en redes sociales y mostró una decoración que combina materiales cálidos, ambientes luminosos y detalles clásicos. La cocina integrada y una escalera con alfombra son algunos de los espacios que más llaman la atención.
Resumen para apurados
- Mario Massaccesi mostró en Instagram el interior de su casa, destacando una estética minimalista, gran luminosidad y una llamativa escalera para compartir su intimidad.
- A través de fotos, el conductor exhibió una cocina integrada en tonos neutros, ventanales con vista a un patio con limonero y detalles que combinan lo moderno con lo clásico.
- La publicación refleja la tendencia de figuras mediáticas de exhibir sus espacios privados, marcando pautas de diseño funcional e inspirando a su audiencia en decoración.
El periodista y conductor Mario Massaccesi mostró algunos rincones de su casa a través de Instagram y dejó ver una propuesta de decoración en la que predominan la funcionalidad, los tonos neutros y los materiales naturales. Lejos de los ambientes recargados, la vivienda apuesta por una estética contemporánea, con espacios pensados para aprovechar la luz natural y mantener una conexión visual con el exterior.
Las imágenes permiten recorrer distintos sectores de la propiedad, desde la cocina y el comedor hasta el patio y una escalera que se destaca por su diseño. En todos ellos se repite una misma búsqueda: combinar elementos modernos con detalles tradicionales para conseguir ambientes cómodos y acogedores.
Una cocina minimalista que prioriza el orden y la luminosidad
Uno de los espacios que mejor refleja el estilo de la vivienda es la cocina. Con una distribución sencilla y una paleta dominada por el blanco y los tonos crema, el ambiente transmite amplitud y luminosidad. La madera clara aparece como complemento y aporta calidez frente a la predominancia de los colores neutros.
Un detalle que sobresale son los estantes abiertos, donde se exhiben frascos blancos rotulados y distintos elementos de vajilla. Además de facilitar el acceso a los utensilios de uso cotidiano, esta solución permite incorporar objetos funcionales como parte de la decoración.
Los ventanales de marcos negros aportan un contraste moderno y permiten que la luz natural ingrese durante buena parte del día. La continuidad visual con el comedor refuerza la sensación de integración entre los ambientes.
El comedor y un patio con vegetación
El comedor mantiene la misma línea estética. La mesa de madera, de diseño simple, funciona como punto central de un espacio donde los materiales naturales tienen protagonismo.
En una de las fotografías que publicó el conductor se lo puede ver disfrutando de un desayuno con mate, tostadas y frutas frescas. La escena también permite apreciar cómo los elementos de uso diario se integran a la ambientación sin necesidad de grandes intervenciones decorativas.
La conexión con el patio es otro de los aspectos destacados. A través de los ventanales, el verde del exterior se incorpora visualmente al interior de la casa. Entre las plantas se distingue un limonero, que suma color y refuerza la presencia de la naturaleza en el entorno doméstico.
La escalera de Mario Massaccesi: un detalle clásico que marca la diferencia
Si hay un sector que rompe con la sencillez predominante en el resto de la vivienda, es la escalera. Su diseño combina materiales y terminaciones de distintas inspiraciones, con una mezcla de elementos clásicos y contemporáneos.
Los escalones están revestidos con una alfombra en tonos neutros, un recurso que aporta calidez y suaviza visualmente la estructura. A un costado, la baranda de metal negro se destaca por sus formas curvas y ornamentales, que le dan personalidad al conjunto.
La pared lateral, con un acabado de textura similar al estuco, completa la propuesta y suma un matiz rústico. La luz natural que ingresa en este sector genera sombras sobre los escalones y resalta los diferentes materiales.