La curiosa colección de Alberto Cormillot en su casa: 31 enanos, esculturas y recuerdos familiares
La vivienda del médico y su esposa combina arte, muebles de madera, juguetes y recuerdos familiares. Uno de sus rincones más particulares está en el parque, donde una colección de 31 enanos se convirtió en una de las principales curiosidades del hogar.
Resumen para apurados
- Se conocieron detalles de la casa de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, una propiedad ecléctica que destaca por reunir piscina, arte y 31 enanos de jardín.
- La vivienda combina muebles de madera, obras artísticas y juguetes de su hijo Emilio, alejándose del diseño tradicional para priorizar la historia e identidad familiar.
- La singular ambientación consolida el perfil descontracturado de la pareja, generando curiosidad en el público y marcando tendencia en el diseño de espacios con impronta propia.
La casa de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tiene una decoración que se aleja de los ambientes tradicionales y de las viviendas diseñadas para lucir como un catálogo. En sus distintos espacios conviven obras de arte, esculturas, libros, juguetes, fotografías y objetos personales que reflejan la historia de la familia.
Lejos de apostar por un único estilo, el matrimonio eligió una ambientación ecléctica, en la que los elementos de diferentes épocas comparten protagonismo. La madera, los colores cálidos y las piezas de colección aparecen tanto en los espacios comunes como en los rincones más privados de la vivienda.
Sin embargo, hay un sector que concentra buena parte de las miradas: el jardín. Allí, además de una piscina y juegos infantiles, se encuentra una colección de 31 enanos que le aporta una identidad particular al exterior de la propiedad.
El jardín de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: piscina, juegos y 31 enanos
El parque es uno de los lugares más llamativos de la casa. Una piscina ocupa buena parte del espacio exterior y comparte lugar con distintos elementos pensados para disfrutar en familia.
Entre ellos aparece una cama elástica que utiliza Emilio, el hijo menor de la pareja. El sector combina así espacios de recreación para los chicos con elementos decorativos que forman parte de la identidad del hogar.
Pero el detalle que más llama la atención es la presencia de 31 enanos de jardín, una colección vinculada a Alberto Cormillot que se distribuye por distintos sectores del parque.
Las figuras se convirtieron en una marca distintiva de la vivienda y aportan un toque particular a un espacio que combina vegetación, juegos y objetos decorativos.
Muebles de madera y azulejos clásicos en los ambientes interiores
En el interior de la propiedad, la madera tiene un papel central. Los muebles de tonos cálidos aparecen en la cocina y en diferentes espacios de uso cotidiano, acompañados por azulejos de estilo clásico y estanterías abiertas.
Las repisas están ocupadas por libros, miniaturas, juguetes y otros objetos que fueron incorporándose con el paso del tiempo. No se trata de espacios pensados únicamente para exhibir piezas decorativas: muchos de esos elementos forman parte de la vida diaria de la familia.
La combinación de materiales tradicionales con objetos personales genera una ambientación cálida, en la que cada ambiente conserva una impronta propia.
Cuadros, esculturas y dibujos infantiles: los detalles que cuentan la historia familiar
Las paredes también funcionan como una suerte de recorrido por los recuerdos de la familia. Fotografías, cuadros y dibujos infantiles comparten espacio con piezas artísticas y esculturas de distintos tamaños.
Entre los objetos más destacados aparece un caballo de madera tallada, que se suma a otras figuras y elementos de colección distribuidos por la vivienda.
La decoración no responde a una línea estética uniforme. Por el contrario, reúne piezas que tienen diferentes procedencias y significados, desde objetos vinculados con la trayectoria de Cormillot hasta recuerdos de la vida familiar junto a Pasquini y su hijo Emilio.
Una casa con estilo ecléctico donde cada objeto tiene su lugar
En diseño de interiores, el estilo ecléctico se caracteriza por combinar elementos de distintas corrientes, épocas y materiales. La clave está en lograr que esa diversidad tenga cierta armonía sin perder la personalidad de cada ambiente.
En la casa de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, esa combinación se manifiesta en la convivencia entre muebles de madera, obras artísticas, juguetes, esculturas y recuerdos personales.
El resultado es una vivienda en la que la decoración no busca imponer una estética homogénea. Los objetos acumulados a lo largo de los años, las piezas de colección y los elementos vinculados con la infancia de Emilio forman parte de un mismo escenario.