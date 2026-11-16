Para trazar esa línea roja, los especialistas tomaron como referencia las condiciones climáticas de los últimos 11.700 años, una era geológica conocida como el Holoceno. Ese período se caracterizó por una estabilidad ambiental que funcionó como el escenario ideal para que las civilizaciones humanas nacieran y prosperaran. Sin embargo, el ritmo actual de deshielo —impulsado tanto por el calentamiento presente como por las emisiones acumuladas en el pasado— está empujando al planeta progresivamente más lejos de ese equilibrio, abriendo la puerta a un círculo vicioso que hará aún más difícil revertir el daño.