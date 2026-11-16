Un estudio científico advirtió que el derretimiento de los hielos ya superó el límite seguro para la humanidad
Un estudio internacional presentado en la COP31 advierte que el deshielo global ya perforó el umbral de seguridad de la Tierra. Glaciares, permafrost y capas polares entraron en zona crítica, amenazando el equilibrio climático y el suministro de agua de millones de personas.
Resumen para apurados
- Científicos alertaron el 13 de noviembre en la COP31 de Turquía que el deshielo global superó el límite seguro del planeta debido al cambio climático por emisiones humanas.
- La investigación en Science definió por primera vez un umbral de seguridad para la criosfera, tomando como base la estabilidad ambiental observada durante el Holoceno.
- El informe urge a los líderes globales a endurecer metas de emisiones para evitar un círculo vicioso de aumento del nivel del mar, sequías y crisis de agua potable.
Nuestro planeta se compone de un reservorio de paisajes helados en los que capas de hielo, glaciares de montaña, hielo marino, permafrost y nieve se reúnen en un sistema llamado criosfera, que ejerce una función a veces inadvertida para la Tierra: mantener la estabilidad del globo y la supervivencia de la humanidad. Pero ahora el calentamiento global parece haber llegado al núcleo de la barrera más importante de protección de nuestro mundo y la criosfera estaría tocando sus límites mínimos.
Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo en conjunto con la Universidad Normal de Pekín advirtió que nuestro planeta y sus niveles de criosfera superaron ya el límite crítico. Los estudiosos advierten que a medida que el cambio climático provocado por el ser humano deteriora estos paisajes helados, crecen los riesgos de ascenso del nivel del mar, sequías, inundaciones y pérdida de ecosistemas. Esto socava los cimientos de las sociedades humanas, desde las zonas costeras hasta las regiones montañosas.
El planeta ya se encuentra más allá del margen de seguridad
“La criosfera ya ha superado su espacio operativo seguro a nivel planetario, amenazando los cimientos helados de nuestro planeta que han sustentado a las civilizaciones humanas durante milenios”, señaló el doctor Bo Su, autor principal del artículo e investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo y de la Universidad Normal de Pekín.
El trabajo, publicado recientemente en la prestigiosa revista Science y presentado el 13 de noviembre en el marco de la cumbre climática COP31 en Turquía, establece por primera vez un parámetro concreto denominado "espacio operativo seguro" (SOS, por sus siglas en inglés). Se trata de una frontera de precaución para las zonas congeladas de la Tierra, una herramienta que hasta ahora no existía y cuya ausencia dificultaba que los gobiernos pudieran medir y gestionar la estabilidad de estos ecosistemas.
Para trazar esa línea roja, los especialistas tomaron como referencia las condiciones climáticas de los últimos 11.700 años, una era geológica conocida como el Holoceno. Ese período se caracterizó por una estabilidad ambiental que funcionó como el escenario ideal para que las civilizaciones humanas nacieran y prosperaran. Sin embargo, el ritmo actual de deshielo —impulsado tanto por el calentamiento presente como por las emisiones acumuladas en el pasado— está empujando al planeta progresivamente más lejos de ese equilibrio, abriendo la puerta a un círculo vicioso que hará aún más difícil revertir el daño.
Un llamado de atención para los líderes mundiales
Si bien el motor principal de esta pérdida acelerada es el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, los científicos señalan que existen otros factores locales que agravan el cuadro. Entre ellos destacan la liberación de carbono negro (hollín) y el avance descontrolado de la industria y la infraestructura sobre regiones frías. Por eso, instan a los responsables de las políticas globales a utilizar este nuevo umbral científico como guía para fijar metas mucho más ambiciosas de reducción de emisiones y frenar el impacto regional.
La advertencia llega en un momento en que las consecuencias del retroceso del hielo ya golpean con fuerza. “A medida que los riesgos para la criosfera se hacen evidentes —más recientemente con las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal—, la presentación del informe en la COP31 supone un importante recordatorio para los líderes mundiales de la importancia de la gobernanza de la criosfera”, afirmó Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y profesor de la Universidad de Estocolmo.
La investigación, titulada "La criosfera más allá de un espacio operativo seguro planetario", reúne el trabajo de más de 30 especialistas de instituciones clave a nivel global, como el Instituto de Potsdam, la Universidad de Tsinghua, la Comisión de la Tierra y el Programa Ártico de WWF. En conjunto, el diagnóstico funciona como una señal de alarma definitiva sobre el estado crítico de los reguladores térmicos e hídricos de los que depende la vida tal como la conocemos.