El enigma de la "calavera de hielo" que la NASA fotografió en el Polo Sur: qué reveló el satélite

En noviembre de aquel año, la corbeta ARA Uruguay de la Armada Argentina, bajo el mando del teniente de navío Julián Irízar, completó un arriesgado rescate de los expedicionarios atrapados entre los hielos. La operación quedó grabada como uno de los hitos más memorables de la historia antártica argentina. Hoy, más de 120 años después, la misma geografía insular vuelve a llamar la atención del mundo, ya no por una epopeya de rescate, sino como un reflejo de las transformaciones ambientales del planeta.