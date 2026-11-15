Conmoción en el fútbol argentino: murió el juvenil Abel Núñez tras recibir un impacto en la cabeza durante un partido
El futbolista de la categoría 2008, que defendía la camiseta de Fútbol Club Ezeiza, falleció tras haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia. El episodio ocurrió el jueves durante un encuentro de Quinta División de AFA frente a Deportivo Muñiz en José C. Paz.
Resumen para apurados
- El juvenil Abel Núñez, de FC Ezeiza, falleció este fin de semana en José C. Paz tras recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido oficial de AFA.
- El futbolista de 16 años se desplomó el jueves en el duelo ante Muñiz; fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, pero su cuadro neurológico no presentó mejorías.
- La tragedia generó conmoción en el fútbol formativo argentino, provocando la suspensión de actividades y mensajes de duelo de diversas instituciones deportivas.
Una tragedia enluta al fútbol argentino. Abel Núñez, volante ofensivo de la categoría 2008 de Fútbol Club Ezeiza, falleció este fin de semana a raíz de las complicaciones derivadas de un severo traumatismo de cráneo sufrido durante un encuentro oficial. El dramático hecho tuvo lugar el jueves por la tarde en el predio del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco de la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De acuerdo con las crónicas del partido interzonal frente a Deportivo Muñiz, Núñez —quien lucía la camiseta número 10 de la Quinta División— recibió el impacto de un pelotazo en la cabeza tras un rechazo a corta distancia y cayó desplomado sobre el césped sin responder a los estímulos. Tras recibir las primeras maniobras de auxilio en el terreno de juego, el adolescente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad, lo que motivó la suspensión inmediata tanto de dicho cotejo como del correspondiente a la Sexta División. Pese a que el personal médico resolvió someterlo a una neurocirugía de emergencia, el cuadro neurológico no experimentó mejorías con el correr de las horas.
La noticia generó una profunda conmoción en las instituciones donde Núñez desarrollaba su actividad formativa. Además de su participación en el fútbol once con FC Ezeiza —al que se había incorporado a comienzos de esta temporada—, el joven formaba parte desde 2024 del plantel de Reserva de futsal del Club Nueva Estrella. Al confirmarse el desenlace, la entidad de Lugano resolvió cancelar la totalidad de su jornada deportiva dominical, postergando el compromiso que debía disputar frente a Argentinos Juniors, club que a su vez se sumó a las muestras públicas de pesar y acompañamiento hacia la familia.
Horas más tarde, las autoridades de Fútbol Club Ezeiza despidieron al futbolista a través de una sentida carta: "Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un chico lleno de sueños e ilusiones que tenía toda una vida por delante y que formaba parte de nuestra familia. Desde el club queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento tan difícil".