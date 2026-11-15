Conmoción en el fútbol argentino: murió el juvenil Abel Núñez tras recibir un impacto en la cabeza durante un partido

De acuerdo con las crónicas del partido interzonal frente a Deportivo Muñiz, Núñez —quien lucía la camiseta número 10 de la Quinta División— recibió el impacto de un pelotazo en la cabeza tras un rechazo a corta distancia y cayó desplomado sobre el césped sin responder a los estímulos. Tras recibir las primeras maniobras de auxilio en el terreno de juego, el adolescente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad, lo que motivó la suspensión inmediata tanto de dicho cotejo como del correspondiente a la Sexta División. Pese a que el personal médico resolvió someterlo a una neurocirugía de emergencia, el cuadro neurológico no experimentó mejorías con el correr de las horas.