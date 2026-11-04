DeportesFútbol

Stefano Di Carlo explotó contra el arbitraje tras el Superclásico: “Pedimos que Nicolás Ramírez no dirija más a River”

El presidente de River confirmó que el club presentó una nota formal para impedir que el árbitro vuelva a dirigir sus partidos. También cuestionó el funcionamiento del VAR, calificó la temporada como una “catástrofe” y defendió la inversión de 70 millones de dólares en refuerzos.

Di Carlo, presidente de River, criticó el arbitraje de Ramírez.
Di Carlo, presidente de River, criticó el arbitraje de Ramírez.
Por Redacción Deportes Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Tras perder con Boca en La Bombonera, el presidente de River, Stefano Di Carlo, pidió que el árbitro Nicolás Ramírez no dirija más al club por considerar tendenciosos sus fallos.
  • River formalizó el pedido mediante una nota, mientras Di Carlo cuestionó al VAR y calificó la temporada de catástrofe pese a invertir 70 millones de dólares en el plantel.
  • La directiva evaluará el proyecto deportivo a fin de año, mientras el duro reclamo profundiza la tensión institucional con el arbitraje y la AFA en el cierre del torneo.
Resumen generado con IA

La derrota frente a Boca en La Bombonera dejó heridas abiertas en River. Después de los cuestionamientos que surgieron inmediatamente después del Superclásico, el presidente del club, Stefano Di Carlo, rompió el silencio y apuntó directamente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, el funcionamiento del VAR y la conducción del fútbol argentino. Sin embargo, también reconoció las falencias deportivas del equipo y realizó una dura autocrítica sobre la temporada.

En una entrevista con F12, de ESPN, el dirigente confirmó que River presentó un reclamo formal para evitar que Ramírez vuelva a dirigir al conjunto de Núñez.

“Hemos pedido por nota que Ramírez no nos dirija más. No es ya este partido, son los superclásicos del 2024, el 2025 y el 2026”, expresó Di Carlo, quien calificó la actuación del juez como “un arbitraje desastroso”.

Además, fue todavía más contundente al cuestionar sus decisiones. “Además de un muy mal árbitro, es alguien que en mi opinión fue decididamente a complicar el partido”, sostuvo.

Las críticas de Di Carlo al VAR y la AFA

El presidente también cuestionó el manejo de la tecnología arbitral y sugirió que las decisiones perjudiciales para River forman parte de una problemática más amplia.

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que otros dirigentes comparten sus preocupaciones, aunque prefieren no expresarlas públicamente por temor a posibles consecuencias. “Es aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”, denunció.

Di Carlo también sostuvo que el punto de quiebre de sus reclamos se produjo con el polémico penal sancionado a Ángel Correa en cancha de Tigre.

La autocrítica por el rendimiento de River

Más allá de sus cuestionamientos arbitrales, el dirigente reconoció que el equipo tuvo una actuación muy pobre frente a Boca.

“Fue un partido gris. River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa y hay mucha responsabilidad propia”, admitió.

Sin embargo, consideró que las decisiones arbitrales también pueden afectar emocionalmente a los futbolistas. Según explicó, sentirse perjudicados puede provocar desmoralización y pérdida de concentración.

Su balance general de la temporada tampoco dejó lugar para interpretaciones. “En términos de resultados, este año es muy negativo para River, es una catástrofe”, reconoció.

La defensa de los US$ 70 millones en refuerzos

Otro de los temas abordados fue la inversión realizada durante el mercado de pases. Di Carlo defendió los 70 millones de dólares destinados a incorporaciones y pidió evaluar los resultados dentro de un proceso de reconstrucción.

“Gastamos 70 millones, a todos les firmamos contrato por tres años y es la base del nuevo proyecto de fútbol de River”, explicó.

Además, recordó que salieron 17 jugadores de un plantel de 35 y llegaron nueve incorporaciones, de las cuales seis son consideradas titulares naturales. Según su análisis, el nuevo grupo lleva apenas 70 días jugando junto.

Finalmente, ratificó el respaldo institucional al plantel y al cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio, aunque aclaró que su continuidad será evaluada al finalizar el año.

“La conversación con Leo fue llegar a fin de año y ahí evaluar entre todas las posibilidades que haya”, señaló.

Mientras tanto, Di Carlo dejó en claro cuál será la exigencia inmediata para el equipo. “River tiene que dar la vida por este campeonato”, sentenció, en referencia al Torneo Clausura.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSuperclásicoStefano Di Carlo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
1

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
2

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
3

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
4

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
2

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
4

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
5

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Más Noticias
Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios