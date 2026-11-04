Stefano Di Carlo explotó contra el arbitraje tras el Superclásico: “Pedimos que Nicolás Ramírez no dirija más a River”

La derrota frente a Boca en La Bombonera dejó heridas abiertas en River. Después de los cuestionamientos que surgieron inmediatamente después del Superclásico, el presidente del club, Stefano Di Carlo, rompió el silencio y apuntó directamente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, el funcionamiento del VAR y la conducción del fútbol argentino. Sin embargo, también reconoció las falencias deportivas del equipo y realizó una dura autocrítica sobre la temporada.