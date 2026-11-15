Godoy Cruz superó 3 a 1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

Resumen para apurados
- Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en Córdoba y se consagró campeón de la Primera Nacional, asegurando su retorno a Primera División en la final por el ascenso.
- Con goles de Burgos, Rodríguez y Pino, el equipo mendocino selló la victoria ante un rival diezmado, logrando regresar a la máxima división a un año de su descenso.
- Godoy Cruz jugará en la Liga Profesional tras lograr el tercer ascenso de su historia, mientras que Tristán Suárez disputará el torneo Reducido por la segunda plaza.
Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y aseguró el primer ascenso a la Liga Profesional 2027 tras ganar 3 a 1 frente a Tristán Suárez en el estadio de Belgrano de Córdoba. La final, jugada en cancha neutral y con mucho público, definió el ascenso directo de la segunda categoría del fútbol argentino exactamente un año después del descenso del equipo mendocino.
Tristán Suárez arrancó con una postura agresiva y adelantada, presionando la salida del rival. Sin embargo, el equilibrio se rompió a los nueve minutos en una jugada polémica: el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal a favor de Godoy Cruz por una caída de Áxel Rodríguez en el área tras una leve sujeción, y el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, no lo corrigió. El defensor Esteban Burgos ejecutó con un remate cruzado para el 1 a 0.
Pese a la desventaja, el conjunto bonaerense respondió con aproximaciones de peligro mediante desbordes de Renzo Conechny y Diego Becker, que exigieron al arquero Juan Strumia. Sin embargo, a los 33 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia a través de la pelota parada: tras un tiro de esquina desde la izquierda, Martín Pino bajó el balón de cabeza y Rodríguez lo empujó en el área chica para el 2 a 0. Tristán Suárez reaccionó rápido: a los 39 minutos, Marcos Enrique aprovechó un pase atrás con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a Strumia y marcó el descuento, 2 a 1, antes del entretiempo.
En el complemento, el juego se hizo más cortado y friccionado en la zona media, con varias amonestaciones en ambas defensas. Godoy Cruz encontró los espacios a los 23 minutos para definir el partido: Santiago Martínez aceleró por la izquierda y asistió al centro del área a Pino, que definió con un disparo rasante para el 3 a 1 y llegar a su gol número 21 en la temporada.
El final quedó condicionado por los problemas físicos y disciplinarios de Tristán Suárez. A los 30 minutos, el equipo de Ezeiza perdió por lesión a Sebastián Ramírez cuando ya había hecho sus cinco cambios, y tuvo que jugar el tramo final con diez futbolistas. A los 41 minutos se complicó todavía más con la expulsión por doble amarilla de Agustín Baldi, que lo dejó con nueve hombres en cancha.
Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo De Muner cerró una campaña en la que terminó primero en la Zona A con 66 unidades —por diferencia de gol sobre Ferro Carril Oeste— y extendió a diez partidos su racha invicta para conseguir el tercer ascenso a la máxima categoría de su historia (tras los de 2006 y 2008). Tristán Suárez, por su parte, quedó eliminado de la final por el título y deberá jugar el Reducido por el segundo ascenso.