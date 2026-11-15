Godoy Cruz superó 3 a 1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

Pese a la desventaja, el conjunto bonaerense respondió con aproximaciones de peligro mediante desbordes de Renzo Conechny y Diego Becker, que exigieron al arquero Juan Strumia. Sin embargo, a los 33 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia a través de la pelota parada: tras un tiro de esquina desde la izquierda, Martín Pino bajó el balón de cabeza y Rodríguez lo empujó en el área chica para el 2 a 0. Tristán Suárez reaccionó rápido: a los 39 minutos, Marcos Enrique aprovechó un pase atrás con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a Strumia y marcó el descuento, 2 a 1, antes del entretiempo.