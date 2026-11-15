DeportesFútbol

Godoy Cruz superó 3 a 1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

El conjunto dirigido por Pablo De Muner venció 3-1 al "Lechero" en la final disputada en Córdoba y concretó su retorno a la Liga Profesional tras una sola temporada en el ascenso.

VUELTA RÁPIDA. Solo un año después del descenso, Godoy Cruz concretó su regreso a la máxima categoría.
VUELTA RÁPIDA. Solo un año después del descenso, Godoy Cruz concretó su regreso a la máxima categoría.
Por Redacción Deportes 15 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en Córdoba y se consagró campeón de la Primera Nacional, asegurando su retorno a Primera División en la final por el ascenso.
  • Con goles de Burgos, Rodríguez y Pino, el equipo mendocino selló la victoria ante un rival diezmado, logrando regresar a la máxima división a un año de su descenso.
  • Godoy Cruz jugará en la Liga Profesional tras lograr el tercer ascenso de su historia, mientras que Tristán Suárez disputará el torneo Reducido por la segunda plaza.
Resumen generado con IA

Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y aseguró el primer ascenso a la Liga Profesional 2027 tras ganar 3 a 1 frente a Tristán Suárez en el estadio de Belgrano de Córdoba. La final, jugada en cancha neutral y con mucho público, definió el ascenso directo de la segunda categoría del fútbol argentino exactamente un año después del descenso del equipo mendocino.

Tristán Suárez arrancó con una postura agresiva y adelantada, presionando la salida del rival. Sin embargo, el equilibrio se rompió a los nueve minutos en una jugada polémica: el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal a favor de Godoy Cruz por una caída de Áxel Rodríguez en el área tras una leve sujeción, y el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, no lo corrigió. El defensor Esteban Burgos ejecutó con un remate cruzado para el 1 a 0.

Pese a la desventaja, el conjunto bonaerense respondió con aproximaciones de peligro mediante desbordes de Renzo Conechny y Diego Becker, que exigieron al arquero Juan Strumia. Sin embargo, a los 33 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia a través de la pelota parada: tras un tiro de esquina desde la izquierda, Martín Pino bajó el balón de cabeza y Rodríguez lo empujó en el área chica para el 2 a 0. Tristán Suárez reaccionó rápido: a los 39 minutos, Marcos Enrique aprovechó un pase atrás con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a Strumia y marcó el descuento, 2 a 1, antes del entretiempo.

En el complemento, el juego se hizo más cortado y friccionado en la zona media, con varias amonestaciones en ambas defensas. Godoy Cruz encontró los espacios a los 23 minutos para definir el partido: Santiago Martínez aceleró por la izquierda y asistió al centro del área a Pino, que definió con un disparo rasante para el 3 a 1 y llegar a su gol número 21 en la temporada.

El final quedó condicionado por los problemas físicos y disciplinarios de Tristán Suárez. A los 30 minutos, el equipo de Ezeiza perdió por lesión a Sebastián Ramírez cuando ya había hecho sus cinco cambios, y tuvo que jugar el tramo final con diez futbolistas. A los 41 minutos se complicó todavía más con la expulsión por doble amarilla de Agustín Baldi, que lo dejó con nueve hombres en cancha.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo De Muner cerró una campaña en la que terminó primero en la Zona A con 66 unidades —por diferencia de gol sobre Ferro Carril Oeste— y extendió a diez partidos su racha invicta para conseguir el tercer ascenso a la máxima categoría de su historia (tras los de 2006 y 2008). Tristán Suárez, por su parte, quedó eliminado de la final por el título y deberá jugar el Reducido por el segundo ascenso.

Temas Club Deportivo Godoy CruzPrimera NacionalPablo de MunerMartín Pino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio
1

Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio

Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA
2

Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA

Juan David Nasio: “Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud”
3

Juan David Nasio: “Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud”

Reina Roffé: “En España surgió una argentino-fobia”
4

Reina Roffé: “En España surgió una argentino-fobia”

La vulnerable vida del irrompible Stallone
5

La vulnerable vida del irrompible Stallone

Ranking notas premium
En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
1

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Lucas Pussetto: “La economía atraviesa un proceso de estancamiento”
2

Lucas Pussetto: “La economía atraviesa un proceso de estancamiento”

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
3

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey
4

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

Sin “Los dos estados” nunca se apagará el caldero
5

Sin “Los dos estados” nunca se apagará el caldero

Más Noticias
En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fernando Marengo: “Si querés bajar más la inflación, necesitas mantener el tipo de cambio estabilizado”

Fernando Marengo: “Si querés bajar más la inflación, necesitas mantener el tipo de cambio estabilizado”

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Cartas de Lectores I: arte de la escritura manual

Cartas de Lectores I: arte de la escritura manual

Renuevan una red cloacal de más de 60 años en Roca al 800

Renuevan una red cloacal de más de 60 años en Roca al 800

60 días de paro en la UNT: el recorrido mes a mes

60 días de paro en la UNT: el recorrido mes a mes

Comentarios