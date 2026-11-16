El mensaje de “Chiqui” Tapia para Di Carlo: “No creo que estemos arruinando el fútbol”

Resumen para apurados
- En América TV, Claudio Tapia defendió su gestión en la AFA ante las críticas de Stefano Di Carlo de River, negando que los formatos actuales estén dañando al fútbol argentino.
- Tapia respaldó el torneo por su competitividad, resaltó los logros de la Selección y recordó que las modificaciones de los certámenes fueron consensuadas con los clubes.
- El titular de la AFA se mostró abierto a dialogar con Di Carlo para limar asperezas, aunque remarcó que cualquier disidencia dirigencial debe dirimirse en elecciones.
En su visita a Dominbord, el programa de Tomás Rebord en América TV, Claudio “Chiqui” Tapia respondió a las críticas de Stefano Di Carlo. El presidente de la AFA fue consultado por los cuestionamientos del titular de River sobre el rumbo del fútbol argentino y defendió los nueve años y medio que lleva al frente de la entidad.
Tapia sostuvo que, si su gestión estuviera en discusión, los dirigentes no lo habrían votado. Además, destacó que la Selección es la que más títulos ganó en ese período y que los clubes argentinos también acumularon conquistas, con River y Estudiantes como ejemplos.
El dirigente también defendió los formatos de los torneos, que, según su mirada, les dieron posibilidades a clubes como Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza. En ese marco, remarcó que, para discutir una gestión, hay que armar una lista y competir en las elecciones.
Diálogo abierto con el presidente de River
Sobre las declaraciones de Di Carlo, Tapia señaló que lo escucha por tratarse del presidente de uno de los clubes más importantes del país, aunque consideró que hablar de un micrófono a otro no es constructivo. Además, recordó que el formato del torneo se modificó por pedido de los clubes y que, en la etapa anterior, aceptó una propuesta del vicepresidente de River para definir los playoffs con ventaja deportiva.
El titular de la AFA rechazó la idea de que se esté dañando al fútbol local. “Yo no creo que estemos arruinando el fútbol”, aseguró. Como ejemplo, mencionó que la última fecha de la tabla anual llegó con tres equipos con chances de campeonar y comparó ese escenario con las ligas de España, Inglaterra y Francia, donde, a su entender, las diferencias entre los equipos son mucho mayores.
Por último, Tapia aseguró que no tiene problemas con Di Carlo y recordó que al presidente de River lo eligen los socios, del mismo modo que a él lo votan los clubes. Además, dejó abierta la puerta para una reunión si el dirigente millonario muestra interés en conversar.