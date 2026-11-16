El mensaje de “Chiqui” Tapia para Di Carlo: “No creo que estemos arruinando el fútbol”

Diálogo abierto con el presidente de River

Sobre las declaraciones de Di Carlo, Tapia señaló que lo escucha por tratarse del presidente de uno de los clubes más importantes del país, aunque consideró que hablar de un micrófono a otro no es constructivo. Además, recordó que el formato del torneo se modificó por pedido de los clubes y que, en la etapa anterior, aceptó una propuesta del vicepresidente de River para definir los playoffs con ventaja deportiva.