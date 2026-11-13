Concepción FC quiere dar vuelta la serie ante Villa San Antonio: cuándo juega y cuánto cuestan las entradas
Tras caer 1-0 en Salta, el equipo dirigido por Mario Suárez buscará revertir la semifinal del Regional Amateur ante su público, con la ilusión de seguir en carrera por el ascenso al Federal A.
Resumen para apurados
- Concepción FC recibe este domingo a Villa San Antonio en Tucumán para revertir la semifinal del Torneo Regional Amateur tras caer 1-0 en la ida.
- El equipo de Mario Suárez repetirá los once titulares en su estadio Antonio Guillén, donde jugará sólo con público local en la antesala de su centenario.
- Avanzar a la final regional mantendría viva la ilusión de ascender al Federal A y aseguraría su boleto al Torneo Argentino del Interior 2027.
Concepción FC recibirá este domingo, desde las 18, a Villa San Antonio en la revancha de las semifinales de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Después de caer 1-0 en Salta, el equipo dirigido por Mario Suárez está obligado a revertir la serie para seguir soñando con la final por el ascenso al Federal A.
La “Perla del Sur” se prepara para vivir una jornada especial, en un club que el próximo 20 de enero cumplirá 100 años de historia. Hay una gran expectativa por el encuentro, que se disputará únicamente con público local.
Desde aquel ascenso al Federal A en 2015 y el posterior regreso a la Primera A liguista, después de varios años en el ascenso, Concepción FC ha atravesado momentos importantes. A eso se suman las dos finales consecutivas que disputó en la Liga Tucumana frente a Tucumán Central y Graneros.
Ganar esta llave significará, además, asegurar la clasificación al Torneo Argentino del Interior 2027 y tener la posibilidad de disputar el título de la región frente al vencedor del cruce entre Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla de Palpalá.
El camino hasta esta instancia no fue sencillo. En octavos de final, Concepción FC protagonizó una serie dramática frente a Experimental, que se definió por penales después del agónico gol de Omar Romano en el último minuto.
En cuartos de final volvió a aparecer el dramatismo: en el partido de ida, el propio Romano marcó el 2-1 en tiempo adicionado.
Nada resultó sencillo hasta ahora y esta vez tampoco será la excepción. Para la revancha, el entrenador decidió mantener la confianza en los mismos 11 futbolistas que perdieron en Salta, según lo ensayado durante la práctica de este viernes.
Los elegidos serían Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Marcos Carrera, Víctor Rodríguez y Hernán Lastra; Matías Barboza y Facundo Cruz.
El próximo 20 de enero Concepción FC celebrará sus 100 años de vida. Un siglo de historia que tiene como escenario al estadio Antonio Guillén, conocido como el “Pre Libertadores de América”. Entre sus páginas más destacadas aparece su participación en la Liguilla Pre-Libertadores de América de 1986, una instancia que marcó un capítulo especial en la trayectoria del club. También sobresalen sus conquistas en el fútbol tucumano en 1988, 1992 y 1994.
Concepción FC se juega todo o nada. Para acompañar al equipo en esta jornada decisiva, las puertas del estadio se abrirán el domingo desde las 15 y las boleterías comenzarán a atender desde las 14. Las entradas generales costarán $20.000, las plateas $25.000 y los socios abonarán $15.000.