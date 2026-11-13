Concepción FC quiere dar vuelta la serie ante Villa San Antonio: cuándo juega y cuánto cuestan las entradas

El próximo 20 de enero Concepción FC celebrará sus 100 años de vida. Un siglo de historia que tiene como escenario al estadio Antonio Guillén, conocido como el “Pre Libertadores de América”. Entre sus páginas más destacadas aparece su participación en la Liguilla Pre-Libertadores de América de 1986, una instancia que marcó un capítulo especial en la trayectoria del club. También sobresalen sus conquistas en el fútbol tucumano en 1988, 1992 y 1994.