Concepción FC sufrió hasta los penales, eliminó a Villa San Antonio y jugará la final de la región norte del Regional Federal Amateur
El “Cuervo” ganó 2-1 en los 90 minutos y se impuso 4-3 desde los doce pasos, con Pedro Villarreal como figura. Tras dos finales perdidas en la Liga Tucumana, el equipo de Mario Suárez buscará dar un paso más hacia el ascenso al Federal A.
Resumen para apurados
- Concepción FC superó por penales a Villa San Antonio tras empatar 2-2 el global en Tucumán y avanzó a la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur.
- El local revirtió la ida con goles tempraneros, pero un descuento agónico forzó los penales, donde el arquero Pedro Villarreal fue figura al atajar dos remates clave.
- El club tucumano jugará por primera vez esta final bajo el formato actual y mantiene la ilusión del ascenso al Federal A a poco de conmemorar su centenario.
Durante casi todo el partido, Concepción FC tuvo la clasificación entre las manos. Primero la construyó con fútbol, después pareció perderla por un golpe tardío y finalmente debió recuperarla desde los 12 pasos. El “Cuervo” venció 2-1 a Villa San Antonio, igualó 2-2 la serie y se impuso 4-3 en los penales para meterse en la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Fue una clasificación tan sufrida como significativa: por primera vez jugará esa definición bajo el formato actual, con el sueño del ascenso al Federal A todavía encendido.
La historia empezó a escribirse mucho antes de que la pelota llegara al punto penal. Concepción había regresado de Salta con una derrota 1-0, consumada por un gol de Lautaro Matorras a los 51 minutos del complemento. Necesitaba cambiar la serie y mostró la decisión de un equipo que entendió la urgencia sin dejarse dominar por ella.
A los nueve minutos, Omar Romano ejecutó un tiro libre que parecía destinado a estrellarse contra la barrera. La pelota impactó en los defensores, cambió su trayectoria y sorprendió a Ángel Soria. El 1-0 igualaba la llave. Apenas dos minutos después, el “Cuervo” encontró un segundo golpe. En un contragolpe, Facundo Cruz entregó un pase preciso para Hernán Lastra, que resolvió la jugada y desató otra explosión en el Antonio Guillén. En 11 minutos, Concepción había pasado de estar eliminado a sentirse finalista.
Pero el mérito local no se reducía a la contundencia de esas dos acciones. Había una diferencia de ritmo, una manera de administrar la pelota y elegir cuándo acelerar. En el centro de esa propuesta aparecía Víctor Rodríguez. “Vitín” era el reloj del mediocampo: ordenaba los tiempos, ofrecía una salida y le daba sentido a cada circulación. Mientras los demás corrían contra la urgencia del resultado, él parecía encontrar una fracción de segundo más para pensar.
Su presencia también conectaba el presente con una de las páginas más recordadas del club. En febrero de 2015, Rodríguez integró el equipo que ascendió al Federal A ante Mitre de Salta. Incluso había marcado uno de los goles en el 3-0 de la ida, antes del ajustado 3-2 sufrido en el estadio Padre Ernesto Martearena. 11 años después, volvía a estar en el centro de otra noche decisiva. Cambiaron los compañeros, las circunstancias y las ilusiones, pero no la camiseta ni la ambición de llevarla más arriba.
El 2-0 parecía suficiente. Sin embargo, las eliminatorias rara vez respetan los pronósticos que se escriben demasiado temprano. Villa San Antonio seguía a un gol de recuperar la igualdad global y sostuvo esa amenaza hasta el final. A los 49 minutos del segundo tiempo, Maximiliano Bordón marcó el 2-1. El tanto no le quitó la victoria a Concepción, pero sí le arrebató la clasificación directa. De golpe, aquellos dos goles tempraneros dejaron de alcanzar. Todo debía resolverse en los penales.
Allí apareció Pedro Villarreal. Tomás Basualdo convirtió el primero para los salteños y Mariano Peralta respondió para el local. Francisco Gómez tuvo la oportunidad de adelantar a San Antonio, pero Villarreal respondió con una atajada. La ventaja, sin embargo, duró poco: Facundo Cruz desperdició su ejecución. Leonardo Villa volvió a poner arriba a la visita y Felipe Estrada contestó con una definición llena de audacia, picando la pelota para establecer el 2-2.
Mauricio Hoyos convirtió el tercero de San Antonio y Nicolás Roldán sostuvo la esperanza de Concepción con el 3-3. Entonces llegó el otro gran instante de Villarreal. Bordón, que había llevado la serie a los penales con su gol agónico, se encontró esta vez con las manos del arquero. La clasificación quedó en los pies de Franco Barrera. El defensor convirtió el 4-3 definitivo y transformó toda la tensión acumulada en festejo.
La alegría también tuvo algo de desahogo. Concepción arrastraba el peso de dos finales consecutivas perdidas en la Liga Tucumana: primero frente a Graneros y, el año pasado, contra Tucumán Central. Dos oportunidades en las que había llegado hasta el último escalón, pero se había quedado sin la recompensa. Por eso, esta clasificación representaba mucho más que superar una eliminatoria. Era la posibilidad de volver a discutir un título, de dejar atrás aquellas frustraciones y demostrar que los golpes anteriores no habían debilitado la ambición del equipo.
Concepción volvió a sobrevivir a una definición límite, como ya había ocurrido en esta campaña frente a Experimental. Pero esta vez el premio tiene un peso distinto. El equipo de Mario Suárez jugará la final regional, una instancia inédita para el club con este formato, y se aseguró además un lugar en el Torneo Argentino del Interior 2027. A poco más de dos meses de su centenario, el “Cuervo” encontró otra historia para contar. No la de un triunfo sencillo, sino la de un equipo que tuvo que ganar dos veces: primero en el juego y después contra sus propios nervios. Ahora le queda una última barrera para intentar que, después de tantas finales y frustraciones, el desenlace sea diferente.