Concepción FC sufrió hasta los penales, eliminó a Villa San Antonio y jugará la final de la región norte del Regional Federal Amateur

Concepción volvió a sobrevivir a una definición límite, como ya había ocurrido en esta campaña frente a Experimental. Pero esta vez el premio tiene un peso distinto. El equipo de Mario Suárez jugará la final regional, una instancia inédita para el club con este formato, y se aseguró además un lugar en el Torneo Argentino del Interior 2027. A poco más de dos meses de su centenario, el “Cuervo” encontró otra historia para contar. No la de un triunfo sencillo, sino la de un equipo que tuvo que ganar dos veces: primero en el juego y después contra sus propios nervios. Ahora le queda una última barrera para intentar que, después de tantas finales y frustraciones, el desenlace sea diferente.