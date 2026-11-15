Cedió un alambrado en la cancha de Concepción FC: tres hinchas fueron trasladados al hospital

El incidente obligó a detener momentáneamente el partido mientras se desarrollaba un operativo de seguridad para evitar nuevas complicaciones. Los efectivos policiales desalojaron el sector afectado y establecieron un cordón de seguridad para impedir que los espectadores volvieran a acercarse a la estructura dañada. Una vez que la zona quedó despejada y se consideró que estaban dadas las condiciones para continuar, el encuentro se reanudó después de la demora.