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Cedió un alambrado en la cancha de Concepción FC: tres hinchas fueron trasladados al hospital

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del partido frente a Villa San Antonio y obligó a interrumpir momentáneamente el encuentro. Rubén Zurita explicó qué sucedió, llevó tranquilidad sobre el estado de los simpatizantes y descartó, en principio, posibles sanciones para el club.

Sobre el final del segundo tiempo, un alambrado cedió y un grupo de hinchas resultó herido.
Sobre el final del segundo tiempo, un alambrado cedió y un grupo de hinchas resultó herido. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra 15 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tres hinchas de Concepción FC fueron hospitalizados tras ceder un alambrado donde se habían trepado, durante el partido ante Villa San Antonio en el estadio Antonio Guillén.
  • El hecho ocurrió en el segundo tiempo y obligó a detener el juego. La policía desalojó el sector dañado y, tras comprobar las medidas de seguridad, el encuentro se reanudó.
  • La dirigencia confía en no recibir sanciones y reparará la estructura para asegurar la localía en la final de la Región Norte frente a Altos Hornos Zapla.
Resumen generado con IA

La clasificación de Concepción FC a la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tuvo un momento de preocupación que excedió lo futbolístico. Durante el segundo tiempo del encuentro frente a Villa San Antonio, disputado en el estadio Antonio Guillén, una parte de la estructura del alambrado cedió y provocó la caída de varios simpatizantes. Como consecuencia, tres hinchas debieron ser trasladados al hospital de Concepción.

El incidente obligó a detener momentáneamente el partido mientras se desarrollaba un operativo de seguridad para evitar nuevas complicaciones. Los efectivos policiales desalojaron el sector afectado y establecieron un cordón de seguridad para impedir que los espectadores volvieran a acercarse a la estructura dañada. Una vez que la zona quedó despejada y se consideró que estaban dadas las condiciones para continuar, el encuentro se reanudó después de la demora.

Un hincha necesitó asistencia para volver al sector de la tribuna. Un hincha necesitó asistencia para volver al sector de la tribuna. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Rubén Zurita, vicepresidente de Concepción FC, explicó lo sucedido y llevó tranquilidad sobre el estado de los simpatizantes involucrados.

“Está todo bien, está todo controlado. Llevaron al hospital de Concepción a tres hinchas”, aseguró el dirigente, quien también señaló que el club comenzó a evaluar las causas del desprendimiento.

Según su explicación, el inconveniente se produjo cuando algunos espectadores se subieron al cerco olímpico, lo que terminó afectando una parte de la estructura del parapelotas.

“Todos los partidos, dos días antes, viene la Policía con Bomberos y hace una inspección para verificar que el campo de juego esté en condiciones. Fue algo que nosotros no podemos prever”, sostuvo Zurita, al remarcar que las instalaciones habían sido revisadas antes del encuentro.

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¿Concepción FC puede recibir una sanción?

Uno de los interrogantes que surgieron después del episodio estuvo relacionado con las posibles consecuencias deportivas y administrativas, especialmente porque el “Cuervo” deberá disputar la final regional frente a Altos Hornos Zapla.

Consultado sobre la posibilidad de que el incidente derivara en una sanción que comprometiera la localía, Zurita se mostró confiado en que eso no sucederá.

“Creo que no, porque se siguió jugando el partido. Es nada más un caño del parapelotas”, manifestó.

De todas maneras, el vicepresidente anticipó que la institución comenzará rápidamente con los trabajos necesarios para reparar y reforzar el sector afectado.

“Mañana ya estará la gente trabajando para reforzar esa parte. Recién estábamos hablando para poner el parapelotas en condiciones”, detalló.

La Policía realizó un cordón para contener a la gente. La Policía realizó un cordón para contener a la gente. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

La intención de definir la final en Concepción

Más allá del incidente, Zurita ratificó que el objetivo deportivo es llegar con un buen resultado desde Palpalá para disputar la revancha frente a Altos Hornos Zapla en el Antonio Guillén.

También advirtió que existen restricciones policiales para recibir público visitante en esta clase de encuentros.

Así, mientras el equipo celebra su clasificación, la dirigencia deberá concentrarse en recuperar las condiciones de seguridad del estadio. El objetivo es que la ilusión deportiva pueda continuar sin que vuelva a repetirse un episodio que, durante varios minutos, dejó el fútbol en segundo plano.

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